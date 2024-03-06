Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил блиндаж ВСУ на донецком направлении

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» российской группировки войск «Юг» прямым попаданием ракеты уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны РФ.

Российская разведка выявила блиндаж ВСУ и передала координаты. Расчет ПТРК «Фагот» выполнил стрельбу с расстояния около 2 км, благодаря удачно выбранной огневой позиции удалось беспрепятственно навестись на цель.

«В основном работаем против бронетехники. Если же на возвышенности, то работаем и против блиндажей. Но если в низине, то блиндажи не видны и приходится менять позицию. Но как только видим любое движение, сразу начинаем работать», — рассказал военнослужащий с позывным Иван.

В этот раз цель была успешно поражена. Благодаря высокому мастерству оператора ракетного комплекса было уничтожено до 15 украинских боевиков.

Ранее, 5 марта, Минобороны сообщало, что мобильная противотанковая группа забайкальских десантников ликвидировала группу пехоты ВСУ при помощи ПТРК «Фагот» на артемовском направлении. Как только цель была уничтожена, пикап повернул назад, чтобы сменить огневую позицию и уйти от огня противника.

До этого, 8 февраля, разведчики группировки войск «Юг» уничтожили огнем противотанкового комплекса «Фагот» группу пехоты ВСУ и замаскированную позицию противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства на артемовском направлении. Фрагменты боевой работы военнослужащих показало Минобороны России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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