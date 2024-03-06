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По всей России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения

МЧС: в России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения
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Фото: МЧС РФ
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На территории России в среду, 6 марта, в рамках масштабных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных природными пожарами и паводками, пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения, сообщает МЧС РФ.

В ходе проверки будет тестироваться работа сирен и громкоговорителей. Кроме того, оповещения будут транслироваться в эфире общероссийских общедоступных телеканалов и радиостанций.

«Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор ― любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», ― сообщил старший оперативный дежурный МЧС России Александр Павлов.

Он также отметил, что тестирование систем оповещения дает возможность «объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурных служб, уполномоченных на запуск систем оповещения населения.

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В октябре прошлого года в стране также состоялась проверка систем оповещения населения. Как отметил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проведение проверок систем оповещения по всей России необходимо, указав в качестве примера Японию, где регулярно проводятся учения в этой области.

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