По всей России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения

На территории России в среду, 6 марта, в рамках масштабных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных природными пожарами и паводками, пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения, сообщает МЧС РФ.

В ходе проверки будет тестироваться работа сирен и громкоговорителей. Кроме того, оповещения будут транслироваться в эфире общероссийских общедоступных телеканалов и радиостанций.

«Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор ― любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», ― сообщил старший оперативный дежурный МЧС России Александр Павлов.

Он также отметил, что тестирование систем оповещения дает возможность «объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурных служб, уполномоченных на запуск систем оповещения населения.

В октябре прошлого года в стране также состоялась проверка систем оповещения населения. Как отметил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проведение проверок систем оповещения по всей России необходимо, указав в качестве примера Японию, где регулярно проводятся учения в этой области.