Песков назвал необходимостью проверки систем оповещения по всей России

Проведение проверок систем оповещения населения по всей России необходимо. Об этом 4 октября заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но это не только уместно, это необходимо», — сказал официальный представитель Кремля.

В пример он привел Японию, население которой живет в условиях сейсмоопасности. В стране регулярно проводятся учения в данной области, отметил Песков.

Песков отметил, что на себе он не ощутил последствия проверки систем оповещения, поэтому оценку мероприятиям не даст. Он подчеркнул, что этим должны заниматься профессионалы.

В России 4 октября прошла проверка систем оповещения населения, о проведении мероприятий днем ранее предупредило МЧС. В ведомстве подчеркнули, что сигнал подается для оповещения населения с целью привлечения внимания.

Эфир общероссийских теле- и радиоканалов был замещен «информацией по безопасности».