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Россия вложит 2,6 трлн рублей в развитие Арктики за 10 лет

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Правительство РФ намерено вложить 2,6 трлн рублей из федерального бюджета в развитие российской Арктики в ближайшие 10 лет. Вопрос воплощения программы в реальности 5 марта поднимался на Молодежном арктическом форуме, открывшемся в Кронштадте.

Сам форум посетили ученые и студенты российских вузов. Они обсудили главную тему — Северный морской путь (СМП), грузопоток которого благодаря развитию ледоколов должен за 10 лет увеличиться в 100 раз.

«Сейчас у нас есть единая линия морского пути — такая ломаная. Но также планируется развитие благодаря ледоколу «Лидер» с мощностью 120 МВт. Это будет идти чуть ли не по самому Северному полюсу. То есть, у нас не будет препятствий: лед, не лед. Ничего нас не остановит», — сказала специалист по научно-исследовательской работе ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Анастасия Михеева.

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Форум проходит на базе Музея военно-морской славы в Кронштадте. На нем обсуждают перспективы развития Арктической зоны, разработку полезных ископаемых, инновационные технологии и экологические задачи.

Ранее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию пригласил зарубежные компании использовать СМП. Он указал, что в 2023 году по Севморпути прошло 36 млн т грузов. Он подчеркнул, что показатель превысил в пять раз уровень рекорда во времена СССР.

В январе российский лидер дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград» в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе. Тогда глава «Росатома» Алексей Лихачев навал это событие очередным этапом развития всей работы РФ на Севморпути. По его словам, для страны важны возможность двигаться по морским каналам и обеспечить безопасность новых логистических маршрутов, поэтому значение СМП трудно переоценить.

Ранее, 18 декабря, Путин заявил, что Севморпуть становится более эффективным, чем Суэцкий канал, с логистической точки зрения. Кроме того, у России есть большие планы по развитию своего атомного ледокольного флота, добавил он. Так, в ближайшее время будет создан ледокол «Лидер», который сможет колоть лед высотой 6–7 м, что позволит развивать Северный морской путь, подчеркнул президент.

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