Судостроители пообещали сдать ледокол «Ленинград» в срок или раньше

«Росатом» с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Балтийским заводом сделает всё возможное для того, чтобы сдать новый атомный ледокол «Ленинград» в эксплуатацию в срок или раньше. Об этом 26 января сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы будем вместе с балтийцами, вместе с ОСК делать всё, чтобы даже чуть опередить время», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли сдан в эксплуатацию ледокол до 2028 года.

Кроме того, Лихачев отметил, что начало его строительства является очередным этапом работы России на Северном морсом пути (СМП). По его мнению, возможность двигаться по морским каналам, выходить на большую воду, как никогда, важна.

«Это очередной этап развития всей работы РФ на СМП. Это решение важнейшей, может быть, даже жизненно важной задачи для нашей страны именно в эти непростые времена. Во-первых, для страны возможность двигаться по морским каналам, выходить на большую воду сегодня, как никогда, важны. Во-вторых, и мир очень просит, я бы сказал — требует, безопасных новых логистических маршрутов. И значение СМП и в том, и в другом смысле трудно переоценить», — сказал он.

По словам Лихачева, работу на Севморпути необходимо планировать с опережением на годы. В пример он привел начало строительства пятого серийного атомного ледокола. По его словам, за ним пойдет шестой, а потом неатомные и ледокол «Лидер» с «супермощностью».

«Всё это часть большой, серьезной работы по обретению суверенитета нашей страны, суверенитета военно-политического, технологического, территориального суверенитета», — отметил Лихачев.

При этом глава «Росатома» уточнил, что проект Севморпути показывает хорошую динамику. Он указал, что в 2023 году был поставлен рекорд в 36,5 млн т и произошел десятикратный рост транзита. Лихачев заметил, что ключевым вопросом для развития СМП является арктическое судостроение.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград» в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе. Вместе с российским лидером в мероприятии приняли участие Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т. На данный момент Россия построила три атомохода данного типа — «Арктика», «Сибирь», «Урал». «Ленинград» станет четвертым в российском флоте. Кроме того, президент России объявил о планах заложить еще один корабль данного типа в 2025 году.