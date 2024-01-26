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Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград»

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 января, дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград».

«Сегодня у нас большое, приятное и знаменательное событие: здесь, в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе, закладывается новый атомный ледокол, он будет носить имя «Ленинград», — отметил глава государства.

Он напомнил, что 27 января является священной для Санкт-Петербурга и России датой. В этом году будет 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской нацистской блокады.

«И новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу Ленинграда, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, всё одолели, всё выдержали и сокрушили нацистов», — добавил Путин.

Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с российским лидером в мероприятии приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Путин прибыл в Санкт-Петербург ранее в этот день. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе поездки президент планирует провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона после участия в церемонии закладки атомохода «Ленинград».

Ранее, 30 ноября, Матвиенко сообщила, что инициатива Совета ветеранов Санкт-Петербурга и Ленинградской области о присвоении новому атомному ледоколу имени «Ленинград» была поддержана президентом России.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т. На данный момент Россия построила три атомохода данного типа: «Арктика», «Сибирь», «Урал». «Ленинград» станет четвертым в российском флоте. Кроме того, президент России объявил о планах заложить еще один корабль данного типа в 2025 году.

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