Путин заявил о планах развития атомного ледокольного флота России

У России есть большие планы по развитию своего атомного ледокольного флота. Об этом 18 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

«Ни у кого в мире нет таких судов. Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот. У нас здесь большие планы», — отметил он.

Он отметил, что в ближайшее время будет создан атомный ледокол «Лидер», который сможет колоть лед высотой 6–7 м. Это позволит развивать Северный морской путь (СМП), подчеркнул президент.

«Это отдельная страничка в истории флота. Это поможет расширить возможности Северного морского пути. Он уже и так в связи с климатическими изменениями открывается на достаточно длительное время», — сказал Путин.

По его словам, атомный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России, а СМП становится более эффективным, чем Суэцкий канал с логистической точки зрения.

Ранее, 27 ноября, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что серьезная модернизация судостроительной отрасли потребуется, чтобы удовлетворить весь заказ на гражданские суда. По его словам, сейчас очень много заказов на все виды судов. Но в полной мере удовлетворить заказ не получается, так как не хватает мощностей и технологий.

19 сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о необходимости построить флотилию судов для Севморпути. Он отметил большую потребность в производстве новых военно-спасательных судов, судов снабжения и грузовых судов ледового класса.