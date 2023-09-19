В Минпромторге заявили о необходимости построить флотилию судов для Севморпути

Необходимо построить большую флотилию судов для развития судоходства по Северному морскому пути (СМП). Об этом статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал во вторник, 19 сентября, на 17-й Международной конференции «Нева-2023». Также он указал на необходимость постройки судов для обслуживания работы международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Для Северного морского пути нужно построить большую флотилию судов, которая, с одной стороны, будет обеспечивать перевозку. Это ледоколы, военно-спасательные суда, суда снабжения. С другой стороны, грузовые суда ледового класса. Заявок очень много, потребность большая», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Евтухова, в настоящее время судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень способен строить подобные суда. Также он отметил, что объем металлообработки судоверфи на Дальнем Востоке составляет 300 тыс. т в год.

«Объем судов, которые необходимо построить, чтобы верфь вышла на безубыточность к 2035 году, составляет не менее 170–175. Все эти суда, за исключением ледоколов, можем строить на ССК «Звезда» в Большом Камне», — заключил замглавы Минпромторга.

Накануне в Минобороны сообщили, что на северо-востоке России в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка начались учения по защите Северного морского пути под руководством Главнокомандующего ВМФ, сообщается на сайте kp.ru.

Первым эпизодом учения стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и атомного подводного ракетного крейсера «Томск», а также берегового ракетного комплекса «Бастион» отработали нанесение ракетного удара, передает RT.

Помимо этого, была проведена стрельба крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» с их штатных носителей по сложным мишеням. По официальным данным, все ракеты справились с заданием, поразив цели, расположенные на расстоянии сотни километров.

В учениях принимают участие около 10 тыс. военных и более 50 единиц боевой техники, среди которых надводные корабли, подводные лодки, вертолеты морской авиации и прочее.

Данное мероприятие нацелено на улучшение обороноспособности вооруженных сил, а также для совершенствования войск для действий на северо-восточных рубежах.