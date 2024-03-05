Путин отметил успех развития АПК России после введения контрсанкций

После введения контрсанкций у России всё получилось с развитием агропромышленного комплекса (АПК), заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с аграриями в Ставропольском крае.

Президент подчеркнул, что власти России, «вливая государственные ресурсы в отрасль, рассчитывали на то, <...> что всё это даст эффект».

«И это произошло. То, чего мы хотели, то, к чему стремились, — всё это состоялось», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что у России был ряд преимуществ.

«Это люди, кадры, это талантливое предпринимательское сообщество, это земля, водные ресурсы, это растущие возможности новейших технологий, их использование», — продолжил глава государства.

Путин напомнил, что с 2014 года, когда были введены контрсанкции, уровень господдержки сельского хозяйства вырос с 258 млрд почти до 450 млрд рублей.

Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в 2014–2015 годах. Под ответные санкции попала продукция из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Ранее в этот день президент по видеосвязи принял участие в открытии трех агропромышленных предприятий в российских регионах. Кроме того, он потребовал от профильных ведомств не допустить проблем с топливом для аграриев в текущем году.

Также глава государства заявил, что зависимости в сфере агропромышленного комплекса (АПК) фактически не существует. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности.

Российский лидер прибыл с визитом в Ставропольский край ранее в этот день. Сообщалось, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Кроме того, президент проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.