Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек
Сюжет:

Путин отметил успех развития АПК России после введения контрсанкций

Путин: после введения контрсанкций у России «всё получилось» с развитием АПК
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После введения контрсанкций у России всё получилось с развитием агропромышленного комплекса (АПК), заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с аграриями в Ставропольском крае.

Президент подчеркнул, что власти России, «вливая государственные ресурсы в отрасль, рассчитывали на то, <...> что всё это даст эффект».

«И это произошло. То, чего мы хотели, то, к чему стремились, — всё это состоялось», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что у России был ряд преимуществ.

«Это люди, кадры, это талантливое предпринимательское сообщество, это земля, водные ресурсы, это растущие возможности новейших технологий, их использование», — продолжил глава государства.

Путин напомнил, что с 2014 года, когда были введены контрсанкции, уровень господдержки сельского хозяйства вырос с 258 млрд почти до 450 млрд рублей.

Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в 2014–2015 годах. Под ответные санкции попала продукция из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Хороший злак: власти готовы усилить контроль за рынком зерна
Как это повлияет на производителей и потребителей

Ранее в этот день президент по видеосвязи принял участие в открытии трех агропромышленных предприятий в российских регионах. Кроме того, он потребовал от профильных ведомств не допустить проблем с топливом для аграриев в текущем году.

Также глава государства заявил, что зависимости в сфере агропромышленного комплекса (АПК) фактически не существует. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности.

Российский лидер прибыл с визитом в Ставропольский край ранее в этот день. Сообщалось, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Кроме того, президент проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024