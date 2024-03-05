Проект реконструкции аэропорта Чита разработают до конца 2024 года

В Забайкалье до конца 2024 года планируют завершить разработку проекта реконструкции аэропорта Чита. Об этом ИА ChitaMedia сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

«Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Срок окончания разработки ПСД — декабрь 2024 года», — рассказали в ведомстве.

Ожидается, что реконструкция воздушной гавани пройдет по федеральной программе «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».

В декабре 2023 года сообщалось о завершении первого этапа реконструкции самого северного аэропорта Забайкалья. Он расположен в селе Чара Каларского округа, попасть в который можно только по воздуху.