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В Забайкалье завершился первый этап реконструкции аэропорта Чары

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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В Забайкальском крае завершен первый этап реконструкции аэропорта в селе Чара Каларского округа — самой северной воздушной гавани региона. Об этом сообщает краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Стоимость работ составила более 2 млрд рублей. Подрядчик заасфальтировал взлетно-посадочную полосу (ВПП), выполнил земляные работы на грунтовых участках, смонтировал водоотводные лотки вдоль полосы.

«На малом перроне завершено устройство верхнего слоя покрытия, также произведены земляные работы на грунтовых участках. На большом перроне выполнено асфальтирование. Обустроена подъездная дорога к аэропорту, площадка к пожарным резервуарам», — рассказал глава краевого минстроя Вадим Решетник.

По его словам, теперь воздушная гавань сможет принимать более «тяжелые» типы самолетов. В их числе Ан-24, Ил-114, ATR-42, ATR-72, Bombardier DHC Q300\400, пишет ИА ChitaMedia.

Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». В рамках второго этапа будет обновлено здание аэровокзала и всех вспомогательных сооружений.

Аэропорт расположен на северо-восточной окраине села Чара Каларского округа и еженедельно принимает до 15 рейсов из Читы, Иркутска и Красноярска. Попасть в округ можно только по воздуху.

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