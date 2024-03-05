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Путин отметил важность налаживания нормальной жизни в Донбассе

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Фото: РИА Новости/ Александр Сухов
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Очень важно наладить нормальную жизнь в Донбассе и Новороссии, где один из ключевых секторов — аграрный. Об этом заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями аграрной отрасли Ставропольского края.

«Очень важно сейчас на этих территориях наладить нормальную жизнь. Она не может быть не связана с трудовой деятельностью. А аграрный сектор на этих территориях — один из ключевых», — подчеркнул президент.

Также в ходе встречи к президенту обратился Игорь Горбунов, представляющий агрокомпанию «Мелитопольская черешня». По его словам, для аграриев из новых регионов недоступны программы льготного кредитования Минсельхоза из-за отсутствия кредитной истории.

«Вопрос очень важный, согласен с вами. Нужны, конечно, какие-то госгарантии. Центральный банк, Минфин совместно с другими коммерческими банками должны эту систему проработать, я с вами согласен», — сказал президент.

Он попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева проработать с Минфином и с Центральным Банком этот вопрос.

Также глава государства выразил уверенность, что риски для аграрного бизнеса в новых регионах России не выше, чем у других.

«Агропродукция этих регионов, очевидно, окупаемая. Она гарантирована самой природой и трудолюбием людей. И рынком сбыта — всё это есть. На самом деле рисков не так уж много там», — добавил президент.

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Также Путин по видеосвязи принял участие в открытии трех агропромышленных предприятий в российских регионах. Кроме того, он потребовал от профильных ведомств не допустить проблем с топливом для аграриев в текущем году.

Также глава государства заявил, что зависимости в сфере агропромышленного комплекса (АПК) фактически не существует. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности.

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