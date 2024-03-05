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Антонов заявил о невозможности прямого столкновения РФ и НАТО без одобрения США

Антонов: Россия и НАТО находятся перед опасностью прямого конфликта в Европе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Россия и НАТО стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может случиться только с одобрения Вашингтона, заявил 5 марта посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях (на Украине. — Ред.). Подобный сценарий не может реализовываться без одобрения Вашингтоном. По существу, мы стоим перед опасностью прямого столкновения вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы», — рассказал он журналистам.

Также посол прокомментировал высказывания представителей администрации США, которые обвинили РФ в попытке посеять раздор среди союзников по НАТО за счет публикации телефонных разговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту.

«Местные власти в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением. Говоря о факте «утечки» содержания беседы военнослужащих бундесвера, сводят всё к обвинениям нас в неких «гибридных» и хакерских атаках. Тем самым уводят дискуссию от главного. А именно — того факта, что США и их сателлиты по Североатлантическому альянсу всё глубже погружаются в трясину «украинского проекта», — подчеркнул Антонов.

Вместе с тем он напомнил, что у России имеется достаточно сил и средств для отражения агрессии государств НАТО.

Гриб на горизонте: на Западе заговорили об отправке войск на Украину
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Ранее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию заявил о трагичных последствиях для возможных интервенций военных НАТО на Украину. При этом он отметил, что русофобия ослепляет Запад, лишая его разума.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил о возможности отправки западных войск на украинскую территорию. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) в эксплуатации вооружений.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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