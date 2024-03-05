В Кронштадте стартовал Всероссийский молодежный арктический форум

В Кронштадте открылся Всероссийский молодежный арктический форум, которому удалось собрать молодых ученых и студентов из северных регионов России. Об этом 5 марта с места событий сообщает корреспондент «Известий» Василий Михеев.

На повестке дня форума стоят актуальные проблемы полярных территорий. Например, обсуждается Северный морской путь (СМП) — самый короткий морской маршрут, который связывает дальневосточную и европейскую части России. В прошлом году по Севморпути было перевезено рекордное количество грузов.

«Сейчас у нас есть единая линия морского пути — такая ломаная. Но также планируется развитие благодаря ледоколу «Лидер» с мощностью 120 мегаватт. Это идти чуть ли не по самому Северному полюсу. То есть у нас не будет препятствий: лед, не лед. Ничего нас не остановит», — рассказала специалист по научно-исследовательской работе ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Анастасия Михеева.

Россия на данный момент является единственной в мире страной, которая обладает ледокольным флотом, однако в постсоветский период их строительство было заморожено, что отразилось на грузопотоке по Севморпути, он составлял 2 млн т. Теперь же, согласно прогнозам, к 2035 году грузопоток увеличится в 100 раз.

Поэтому на данный момент важны разработка месторождений полезных ископаемых и развитие арктической инфраструктуры. Для 120 млн людей, проживающих в этой зоне, необходима также комфортная среда, а именно — строительство качественного жилья.

«Сейчас в России становятся популярны новые технологии CLT панелей — это клееный брус, самый энергоэффективный и ресурсоемкий материал на данный момент», — сказала представитель Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Екатерина Лачина.

В развитие Арктики в ближайшие 10 лет по программе правительства РФ планируется вложить 2 трлн рублей, 600 млрд из которых будут выделены из федерального бюджета.

Ранее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию пригласил зарубежные компании использовать СМП. Он указал, что в 2023 году по Севморпути прошло 36 млн т грузов. Он подчеркнул, что показатель превысил в пять раз уровень рекорда во времена СССР.

В январе российский лидер дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград» в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе. Тогда глава «Росатома» Алексей Лихачев навал это событие очередным этапом развития всей работы РФ на Севморпути. По его словам, для страны важны возможность двигаться по морским каналам и обеспечить безопасность новых логистических маршрутов, поэтому значение СМП трудно переоценить.

Ранее, 18 декабря, Путин заявил, что Севморпуть становится более эффективным, чем Суэцкий канал, с логистической точки зрения. Кроме того, у России есть большие планы по развитию своего атомного ледокольного флота, добавил он. Так, в ближайшее время будет создан ледокол «Лидер», который сможет колоть лед высотой 6–7 м, что позволит развивать Северный морской путь, подчеркнул президент.