Пушилин заявил о начале работ по разминированию Авдеевки

Специалисты уже приступили к разминированию территории в освобожденной Авдеевке. Об этом 5 марта сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«К разминированию уже приступили сейчас, первые шаги для этого делаются. После этого — разбор завалов, параллельно будет проходить подключение и заведение туда электроэнергии, воды», — сказал Пушилин журналистам.

По его словам, к восстановлению города можно будет приступить после того, как линия фронта будет отодвинута на необходимое расстояние.

Ранее, 3 марта, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как специалисты расчищают от мин территорию в Марьинке и Авдеевке. Военный с позывным Симба рассказал, что солдаты в процессе разминирования часто находят мины-«лягушки» и замаскированные под мусор взрывные устройства.

Авдеевка была освобождена Вооруженными силами РФ 17 февраля. В этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима, так как вооруженные формирования Украины с 2014 года регулярно обстреливали жилые кварталы Донецка именно из Авдеевки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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