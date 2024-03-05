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Захарова указала на выбор американской молодежи в пользу России

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Представители американской молодежи делают выбор в пользу России и хотят развивать с ней отношения. Об этом 5 марта в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что во время дискуссии с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе», ребята из многих стран, в том числе из США, хотели задать ему вопрос.

«Представители американской молодежи сказали, что они уже не могут больше слышать и видеть тот ужас, который на международном поле США творят своими официальными лицами. Что они делают совершенно другой выбор. Они хотят развивать отношения с нашей страной. И они, кстати говоря, имеют на это право. Потому что, вообще-то, они выбирали эту самую власть США и никто этой власти не делегировал националистическое русофобское послание или миссию», — заявила официальный представитель МИД.

Также Захарова рассказала, что у нее были некоторые сомнения, давать ли слово представителям американской молодежи.

«Конечно, боролось во мне вот это чувство — нужно, не нужно. Но потом я поняла, что раз приехали ребята, и растянули флаг США, и хотят что-то сказать, то нужно сделать всё, чтобы они смогли высказаться», — отметила она.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» около Сочи.

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В этот же день глава американской делегации на Всемирном фестиваль молодежи в Сириусе Калеб Мопин заявил, что теплый прием делегации из США на фестивале подтверждает, что враждебность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки исходит от Вашингтона. По его словам, на фоне отношений между двумя государствами можно было ожидать враждебности к делегации США со стороны России, но иностранных гостей встретили радушно.

Накануне, 4 марта, Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Вашингтона будут определяться новым «набором идей» нового руководства США, которое придет к власти после выборов в ноябре. При этом Лавров подчеркнул, что Россия будет работать с любым президентом, которого выберет американский народ.

Ранее, 23 февраля, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты своими поступками хоронят последние крупицы надежды на нормализацию отношений между Россией и США. По словам Антонова, администрация в США, пытаясь «наказать» РФ, хочет отвлечь американцев от реальной ситуации в конфликте на Украине, который разворачивается очень далеко от США.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал США и ЕС перестать валять дурака в ожидании крушения России. Он заявил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, поэтому они могут при желании начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой.

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