СМИ узнали о контактах Вашингтона с противниками хуситов для наземной операции

Американские дипломаты активизировали контакты с силами противников правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов), чтобы мобилизовать их для проведения при поддержке США наземной операции против вооруженных формирований хуситов. Об этом 5 марта пишет ливанская ежедневная газета «Аль-Ахбар» со ссылкой на военные и дипломатические источники в Йемене.

Собеседник газеты сообщил, что американскому посольству было поручено следить за процессом объединения группировок, так как это является условием оказания Вашингтоном военной поддержки международно признанному правительству Йемена в Адене.

Наиболее вероятными направлениями проведения в предстоящий период наземной операции против хуситских сил при американской поддержке в Йемене называют провинции Мариб и Аль-Байда, отмечает издание.

Дипломатическая активность американцев по укреплению альянса сил противников хуситов в Йемене совпала с усилиями главы центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкла Куриллы. В публикации говорится, что он пытается убедить Египет и Иорданию, где он побывал в рамках поездки по региону, отказаться от своей позиции не участвовать в операции возглавляемой США коалиции «Страж процветания» по защите судоходства в Красном море от действий хуситов, объявивших все связанные с Израилем суда своими законными целями в связи с проводимой израильской армией военной операцией против движения палестинского сопротивления ХАМАС в секторе Газа.

По данным источника в Сане, главной целью поездки Куриллы по региону, в ходе которой он посетил Египет, Иорданию, Сирию и Израиль было обсуждение ситуации в Красном море.

Ранее, 1 марта, газета «Аль-Ахбар» писала, что хуситы намерены атаковать военные корабли США и Великобритании новыми видами вооружения, а также расширить зону своих операций за пределы Аденского залива в Аравийском море. До этого, 29 февраля, британская журналистка-арабист Иона Крэйг обратила внимание, что после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене количество атак «Ансар Аллах» в Красном море выросло на 100%.

Заместитель руководителя пресс-службы движения Наср ад-Дин Амер заявил 27 февраля, что хуситы не будут более атаковать израильские суда, если сделку о прекращении огня в секторе Газа примут на условиях палестинского радикального движения ХАМАС.

Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти 19 января подтвердил «Известиям», что йеменское движение хуситов наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море. При этом он гарантировал безопасность судам из других стран, например из России и КНР. Он также добавил, что любые израильские корабли не будут иметь ни малейшей возможности проплыть через Красное море.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.