Новый посол РФ в Японии Ноздрев приступил к работе в Токио

Новый российский посол в Японии Николай Ноздрев прибыл в Токио и приступил к работе. Об этом 5 марта сообщил журналистам замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Могу подтвердить, что с понедельника наш посол Николай Станиславович Ноздрев прибыл в Токио и приступил к своим обязанностям», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как уточнил Руденко, в скором времени Ноздрев вручит копии верительных грамот в министерстве иностранных дел.

Руденко был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии 19 января указом президента России Владимира Путина. До этого он занимал пост директора третьего департамента Азии МИД РФ.

В ноябре 2022 года Михаила Галузина, занимавшего должность посла России в Японии, освободили от обязанностей и назначили на пост заместителя министра иностранных дел РФ. С того времени российским диппредставительством в Токио руководил временный поверенный Геннадий Овечко.

Согласно информации МИДа, Ноздрев в 2010–2015 годах был старшим советником, советником-посланником посольства России в Австралии. С 2015 по 2018 год занимал должность замдиректора третьего департамента Азии. На пост главы департамента он был назначен с февраля 2018-го.