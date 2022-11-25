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Путин назначил экс-посла РФ в Японии на должность замглавы МИД страны

Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла РФ в Японии и назначил на пост замглавы МИДа
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Галузина на должность заместителя министра иностранных дел страны, освободив его от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Японии. Соответствующие указы опубликованы 25 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

22 ноября Путин освободил Ивана Солтановского от должности постоянного представителя России при Совете Европы, дипломат занимал этот пост с 2015 года.

26 сентября глава государства освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя РФ при Европейском союзе. На следующий день он был назначен членом Совета Федерации от Карелии.

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