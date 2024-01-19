Путин назначил послом России в Японии Николая Ноздрева
Директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев назначен послом России в Японии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 19 января.
«Назначить Ноздрева Николая Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В ноябре 2022 года Михаила Галузина, занимавшего должность посла России в Японии, освободили от обязанностей и назначили на пост заместителя министра иностранных дел РФ. С того времени российским диппредставительством в Токио руководил временный поверенный Геннадий Овечко.
Согласно информации МИД РФ, Ноздрев в 2010–2015 годах был старшим советником, советником-посланником посольства России в Австралии. С 2015 по 2018 год он занимал должность замдиректора третьего департамента Азии. С февраля 2018-го был назначен на пост его главы.