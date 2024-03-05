Российский автобренд Solaris сертифицировал две модели Hyundai

Компания AGR Automotive Group, которой перешли российские заводы Hyundai Motor, получила сертификационные документы на две модели марки Solaris. Информация о сертификатах содержится в базе данных Росстандарта, сообщает «Дром» 5 марта.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) получили седан HS и кроссовер HC, первая модель является переименованной версией Hyundai Solaris, вторая — Hyundai Creta.

22 февраля компания AGR Automotive Group, которой перешел бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, анонсировала выпуск и продажи автомобилей четырех моделей под брендом Solaris. На предоставленных пресс-службой AGR изображениях дизайн автомобилей полностью повторяет Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Машины будут реализовываться через дилерскую сеть ООО «АГР». Гарантия на автомобили составит три года, или 100 тыс. км.

Цена нового автомобиля Solaris HS на российском рынке может составить 1,65–1,85 млн рублей, рассказывал «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев 22 февраля. Автомобили Solaris поступят в дилерские центры в марте, тогда же будут объявлены цены на машины, сообщала «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу AGR Automotive Group.

13 февраля стало известно, что бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», переименован в «Автозавод АГР». Новым генеральным директором AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») назначен Алексей Калицев. С 2010-го по январь 2024 года он занимал руководящие позиции в ООО «Хендэ Мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. С 2017 года он был управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ».