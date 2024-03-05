Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Российский автобренд Solaris сертифицировал две модели Hyundai

«Дром»: марка Solaris получила сертификаты на две модели Hyundai
0
Фото: Дром
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания AGR Automotive Group, которой перешли российские заводы Hyundai Motor, получила сертификационные документы на две модели марки Solaris. Информация о сертификатах содержится в базе данных Росстандарта, сообщает «Дром» 5 марта.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) получили седан HS и кроссовер HC, первая модель является переименованной версией Hyundai Solaris, вторая — Hyundai Creta.

22 февраля компания AGR Automotive Group, которой перешел бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, анонсировала выпуск и продажи автомобилей четырех моделей под брендом Solaris. На предоставленных пресс-службой AGR изображениях дизайн автомобилей полностью повторяет Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Машины будут реализовываться через дилерскую сеть ООО «АГР». Гарантия на автомобили составит три года, или 100 тыс. км.

Цена нового автомобиля Solaris HS на российском рынке может составить 1,65–1,85 млн рублей, рассказывал «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев 22 февраля. Автомобили Solaris поступят в дилерские центры в марте, тогда же будут объявлены цены на машины, сообщала «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу AGR Automotive Group.

Автомат поставили: кроссовер из КНР уже не вызывает усмешку
Тест-драйв обновленного Exeed VX

13 февраля стало известно, что бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», переименован в «Автозавод АГР». Новым генеральным директором AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») назначен Алексей Калицев. С 2010-го по январь 2024 года он занимал руководящие позиции в ООО «Хендэ Мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. С 2017 года он был управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024