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Автомобили Lada получат облегченный электроусилитель руля

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Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
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Автомобили Lada получат облегченный электроусилитель руля (ЭУР). Сначала его начнут устанавливать на Lada Vesta, позже новинка появится на других моделях, включая перспективную Lada Iskra. Об этом рассказали в научно-производственном предприятии «Итэлма», сообщает 5 марта «Российская газета».

Преимуществами нового ЭУР называют облегченную массу изделия (8,8 кг против 10,5–11 кг у аналогов), интегрированный электронный блок управления в блок с двигателем, а также наличие встроенного датчика углового положения рулевого вала.

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Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

По словам гендиректора НПП «Итэлма» Алексея Воробьева, компания планирует улучшать характеристики изделия и работа над дальнейшей его локализацией. Отмечается, что реализация проекта проходила в сжатые сроки — опытные образцы ЭУР были представлены в августе прошлого года и уже к февралю текущего новые электроусилители прошли испытания на АвтоВАЗе и получили разрешение на серийную поставку.

НПП «Итэлма» также занимается поставками на АвтоВАЗ систем стабилизации (ESC), блоков антиблокировочной системы (ABS) и других комплектующих.

Начало производства Lada Iskra запланировано на конец 2024 года, старт продаж намечен на I квартал 2025 года. 26 февраля в эфире телеканала «Тольятти 24» президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, что первая партия Lada Iskra уже произведена, она проходит испытания. Премьера модели, по его словам, состоится в ближайшее время. 29 февраля на основе изображений экстерьера автомобиля Lada Iskra дизайнер Никита Чуйко подготовил рендеры машины, представив серийный вариант новинки АвтоВАЗа.

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1 февраля на АвтоВАЗе заявили, что во второй половине 2023 года совместно с российской компанией «Итэлма» вернули все модели Lada на экологический стандарт «Евро-5». В силу санкционных ограничений в 2022 году АвтоВАЗ был вынужден временно перейти на более низкий стандарт «Евро-2».

До этого, 28 февраля, АвтоВАЗ объявил старт серийного производства автомобилей Lada Vesta с новым силовым агрегатом 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.

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