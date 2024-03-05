Автомобили Lada получат облегченный электроусилитель руля
Автомобили Lada получат облегченный электроусилитель руля (ЭУР). Сначала его начнут устанавливать на Lada Vesta, позже новинка появится на других моделях, включая перспективную Lada Iskra. Об этом рассказали в научно-производственном предприятии «Итэлма», сообщает 5 марта «Российская газета».
Преимуществами нового ЭУР называют облегченную массу изделия (8,8 кг против 10,5–11 кг у аналогов), интегрированный электронный блок управления в блок с двигателем, а также наличие встроенного датчика углового положения рулевого вала.
По словам гендиректора НПП «Итэлма» Алексея Воробьева, компания планирует улучшать характеристики изделия и работа над дальнейшей его локализацией. Отмечается, что реализация проекта проходила в сжатые сроки — опытные образцы ЭУР были представлены в августе прошлого года и уже к февралю текущего новые электроусилители прошли испытания на АвтоВАЗе и получили разрешение на серийную поставку.
НПП «Итэлма» также занимается поставками на АвтоВАЗ систем стабилизации (ESC), блоков антиблокировочной системы (ABS) и других комплектующих.
Начало производства Lada Iskra запланировано на конец 2024 года, старт продаж намечен на I квартал 2025 года. 26 февраля в эфире телеканала «Тольятти 24» президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, что первая партия Lada Iskra уже произведена, она проходит испытания. Премьера модели, по его словам, состоится в ближайшее время. 29 февраля на основе изображений экстерьера автомобиля Lada Iskra дизайнер Никита Чуйко подготовил рендеры машины, представив серийный вариант новинки АвтоВАЗа.
1 февраля на АвтоВАЗе заявили, что во второй половине 2023 года совместно с российской компанией «Итэлма» вернули все модели Lada на экологический стандарт «Евро-5». В силу санкционных ограничений в 2022 году АвтоВАЗ был вынужден временно перейти на более низкий стандарт «Евро-2».
До этого, 28 февраля, АвтоВАЗ объявил старт серийного производства автомобилей Lada Vesta с новым силовым агрегатом 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.