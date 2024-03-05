Следствие ведут: почему не вынесли приговор экс-замминистра Раковой

Суд отложил до 14 марта вынесение приговора бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой. Ей и еще пяти подозреваемым предъявлены обвинения в нескольких эпизодах мошенничества на общую сумму более 50 млн рублей. 5 марта председательствующий на процессе Алексей Бобков заявил о возобновлении судебного следствия — чтобы прояснить позицию одного из обвиняемых и изучить лишь недавно представленную суду судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой. Прокурор запросил для бывшей чиновницы восемь лет лишения свободы. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что возобновление следствия было необходимо для вынесения справедливого приговора. Подробности процесса — в материале «Известий».

Отложенный приговор

Никулинский райсуд Москвы 5 марта возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. В октябре 2021 года Раковой предъявили обвинение по нескольким эпизодам мошенничества на десятки миллионов рублей. 5 марта планировалось вынесение приговора, но этого не произошло. Причиной стали новые данные, представленные суду.

— Так как непонятна позиция Евгения Инкина (один из фигурантов дела, — «Известия»), мы сейчас изучим ее и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой. Судебное следствие возобновлено, — сказал судья Алексей Бобков в начале заседания.

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова (в центре), обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, во время рассмотрения уголовного дела в Никулинском суде Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В деле Марины Раковой три эпизода. Следствие считает, что:

— в 2019 году Ракова с сообщниками похитили 50 млн рублей, выделенных на проект «Учитель будущего». Подрядчиком в этом проекте выступала «Шанинка»;

— Ракова фиктивно трудоустроила в Фонд новых форм развития образования своего гражданского мужа Артура Стеценко. Тот получал 300 тыс. рублей в месяц, общая сумма выплат составила 9 млн;

— Ракова и экс-замдиректора Фонда новых форм развития образования Евгений Зак фиктивно трудоустроили 12 работников Минпросвещения на должности научных сотрудников в РАНХиГС.

Помимо Раковой, Стеценко и Зака по делу проходят бывший ректор «Шанинки», его сотрудница Кристина Крючкова, экс-проректор РАНХиГС Иван Федотов и сотрудник Фонда новых форм развития образования Максим Инкин. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой с использованием служебного положения. Все они признали вину и возместили причиненный ущерб по делу с учетом арестованного имущества.

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук «Шанинка» Сергей Зуев, обвиняемый в рамках уголовного дела о мошенничестве, во время рассмотрения уголовного дела в Никулинском суде Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В ходе следствия Марина Ракова дала показания против Владимира Мау, который в то время занимал пост ректора РАНХиГС. Изначально ему предъявили обвинения в мошенничестве на сумму в 21 млн рублей, но в октябре 2022 года дело было прекращено.

Сергей Зуев в своем последнем слове заявил, что не был причастен к хищению средств. По его словам, он никогда не занимался административной работой, а старался делегировать подобные полномочия. 69-летний фигурант отметил, что он вряд ли осилит тюремный срок из-за серьезных проблем со здоровьем.

В дело вступил новый прокурор. В ходе повторных прений сторон, которые состоялись 5 марта, он, как и предыдущий представитель стороны обвинения, запросил 6,5 года колонии для Зуева и 8 лет для Раковой.

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Повлияет ли судебное следствие на решение

Возобновление судебного следствия — обычная процедура, она предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством, рассказал «Известиям» адвокат, председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

— Процедура применяется, когда суд уже прошел стадию следствия, но выясняются обстоятельства, требующие дополнительного изучения и без которых основания вынесения приговора будут неполными, а сам приговор не сможет отвечать требованию законности, — пояснил эксперт. — Поэтому судья может не выносить приговор, а возобновить судебное следствие.

Управляющий партнер Адвокатской группы «Ватаманюк & Партнеры», член Ассоциации юристов России Владислав Ватаманюк отметил, что рассмотрения новых данных требует Уголовно-процессуальный кодекс. Обстоятельства могут повлиять на приговор и привести к его отмене или изменению.

При этом, по его словам, тот факт, что на процессе поменялся прокурор, не влечет за собой возобновление судебного следствия по делу — позиция стороны обвинения уже была представлена суду.

— Но бывает так, что вновь вступивший в дело прокурор считает, что его прежним коллегой были допущены нарушения, он вправе просить суд, например, возобновить производство по делу, — сказал он «Известиям».

По обвинениям, предъявленным Марине Раковой, ей грозит до 10 лет лишения свободы, рассказал Владислав Ватаманюк. Он добавил, что обвинение осталось прежним и в рамках дополнительного судебного следствия, поэтому новые данные не повлияют на срок наказания.

Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Управляющий партнер Юридического центра «Фаворит» Никита Муравьев добавил, что закон не регламентирует продолжительность судебного следствия, как и прений сторон. Если для исследования новых доказательств не требуется много времени, то проведение судебного следствия, переход к прениям, последнему слову подсудимого и провозглашение приговора могут произойти в один день без откладывания судебного разбирательства, пояснил эксперт.