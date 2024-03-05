Лифт с 15 пассажирами рухнул вниз в высотке Пушкинского района Петербурга

Лифт с 15 пассажирами упал в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пострадало несколько человек. Об этом утром во вторник, 5 марта, сообщил телеканал «78».

Инцидент произошел в одном из домов на Новгородской улице. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», можно увидеть процесс эвакуации людей из лифта. На видео специалисты открывают двери и выпускают пассажиров из кабины.

Генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова рассказала, что из-за перегруза лифт после остановки на первом этаже не открылся и резко опустился на 40 см вниз до буфера. По словам Ефимовой, дом сдан в эксплуатацию в 2014 году, а срок службы лифта составляет 25 лет с ежегодным освидетельствованием.

Как позже уточнили в Следственном комитете РФ, в результате инцидента в медучреждения доставили троих пострадавших, в числе которых восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).