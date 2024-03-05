Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Опубликованы кадры эвакуации людей из рухнувшего лифта в Шушарах

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» во вторник, 5 марта, появились кадры эвакуации взрослых и детей из лифта, который упал в доме в поселке Шушары Санкт-Петербурга.

На видео специалисты открывают двери лифта и выпускают по одному пассажиров из кабины. Сотрудник МВД России помог одному из пострадавших выйти из подъезда.

Источник издания рассказал, что после происшествия в многоквартирном доме госпитализировали трех человек, среди которых двое мужчин и восьмилетний мальчик. Врачи подозревают переломы.

Прокуратура начала проверку. В ведомстве напомнили, что разрешенная вместимость лифта составила до 600 кг. Мощности электрического двигателя не хватило остановить, и в итоге он «сел» ниже уровня первого этажа.

Плановое торможение: крайний срок замены лифтов решили отодвинуть
Подъемники старше 25 лет не выведут из эксплуатации в следующем году

Инцидент с падением лифта произошел ранее в этот день в одном из домов на Новгородской улице.

Генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова рассказала, что из-за перегруза лифт, остановившись на первом этаже, не открылся, а резко опустился на 40 см вниз до буфера. Она также уточнила, что среди 15 находившихся в кабине было пятеро детей. Кроме того, по словам Ефимовой, дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году, а срок службы лифта составляет 25 лет, каждый год он проходит ежегодное освидетельствование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024