Опубликованы кадры эвакуации людей из рухнувшего лифта в Шушарах

В распоряжении «Известий» во вторник, 5 марта, появились кадры эвакуации взрослых и детей из лифта, который упал в доме в поселке Шушары Санкт-Петербурга.

На видео специалисты открывают двери лифта и выпускают по одному пассажиров из кабины. Сотрудник МВД России помог одному из пострадавших выйти из подъезда.

Источник издания рассказал, что после происшествия в многоквартирном доме госпитализировали трех человек, среди которых двое мужчин и восьмилетний мальчик. Врачи подозревают переломы.

Прокуратура начала проверку. В ведомстве напомнили, что разрешенная вместимость лифта составила до 600 кг. Мощности электрического двигателя не хватило остановить, и в итоге он «сел» ниже уровня первого этажа.

Инцидент с падением лифта произошел ранее в этот день в одном из домов на Новгородской улице.

Генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова рассказала, что из-за перегруза лифт, остановившись на первом этаже, не открылся, а резко опустился на 40 см вниз до буфера. Она также уточнила, что среди 15 находившихся в кабине было пятеро детей. Кроме того, по словам Ефимовой, дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году, а срок службы лифта составляет 25 лет, каждый год он проходит ежегодное освидетельствование.