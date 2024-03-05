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СБУ пришла с обыском к священнику Черкасской епархии УПЦ

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Фото: соцсети
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к заштатному священнику Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Борису Бродовскому. Об этом 5 марта сообщил глава юротдела епархии протоиерей Георгий Пограничный, слова которого приводит сайт Союза православных журналистов (СПЖ).

Он рассказал, что сотрудники СБУ рано утром вломились в дом к священнику, где начали обыски. Глава юротдела епархии допустил, что это может связано с тем, что священник якобы репостил в соцсетях видео с «оправданием российской агрессии».

«Мы пытались выйти с ним на связь, но не можем дозвониться. Вероятно, сотрудники СБУ изъяли у отца Бориса телефон. Уже едем туда, будем выяснять ситуацию», — добавил протоиерей Георгий Пограничный.

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В феврале в Днепропетровской области настоятеля храма канонической УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы. В СБУ утверждают, что он поддерживал Россию и призывал верующих помогать ей. Там уточнили, что настоятель (его имя не названо) во время проповедей высказывался в поддержку спецоперации, а во время личных разговоров с прихожанами советовал им уехать в новые регионы РФ и там помогать россиянам.

Ранее, 11 мая 2023 года, суд в украинском Кировограде приговорил бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии канонической УПЦ митрополита Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка к трем годам лишения свободы. Их обвиняли в разжигании религиозной розни, поддержке воссоединения Крыма с Россией и раздаче «враждебной» литературы.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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