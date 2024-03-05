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Reuters сообщил о провале в Каире переговоров по прекращению огня в Газе

Reuters: переговоры в Каире по прекращению огня в Газе завершились безрезультатно
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Переговоры по прекращению огня в секторе Газа, проходившие в столице Египта при участии Катара, США и палестинского движения ХАМАС завершились безрезультативно. Об этом 5 марта сообщило агентство Reuters.

Так, по слова члена руководства ХАМАС Басема Наима, что движение предоставило свои предложения по прекращению огня в Газе.

«[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху не хочет достигать соглашения, и мяч теперь на стороне американцев», — приводит его слова агентство.

При этом представители Израиля не присутствовали на консультациях в Египте. На данный момент ХАМАС ожидает ответа от Тель-Авива.

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Накануне глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что палестинцы надеются на достижение соглашения ХАМАС и Израиля о прекращении огня до 11 марта — начала месяца Рамадан. Он добавил, что если достичь соглашения не получится, то палестинская сторона продолжить предпринимать попытки для этого, так как «жизни палестинцев имеют значение».

Ранее, 2 марта, телеканал Al Hadath сообщил, что ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Отмечалось, что переговоры о достижении прекращения огня должны были возобновиться в Каире 3 марта при участии всех сторон.

24 февраля телеканал Al Hadath сообщал, что на переговорах в Париже по конфликту в секторе Газа было достигнуто соглашение о прекращении огня. В свою очередь израильские СМИ заявили, что конкретных результатов по соглашению на настоящий момент нет, однако заложены основные пункты документа. Уточняется, что на переговорах в Париже обсуждается вопрос об освобождении 40 заложников, удерживаемых в секторе Газа. Журналисты заявили, что их планируют обменять на 200–300 палестинских заключенных, находящихся в Израиле.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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