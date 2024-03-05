Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек
Сюжет:

В посольстве РФ в Турции заявили об отсутствии обращений из-за проблем с оплатой

Посольство России не получало обращений по проблеме оплаты отелей в Турции
0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Horst Galuschka
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские туристы не обращались в диппредставительства России в Турции по поводу проблем с оплатой отдыха в отелях страны. Об этом «РИА Новости» сообщили 5 марта в посольстве РФ в Анкаре.

«Обращений от туристов в посольство и в генконсульство в Анталье пока не поступало», — сказали в дипломатическом представительстве.

Ранее в этот день заместитель председателя партии Vatan, кандидат в главы муниципалитета Антальи Сердар Ускуплю рассказал турецкой газете Aydınık, что турецкие отели не могут получать оплату от российских гостей, а у туристических фирм не получилось отправить взносы для участия в международной отраслевой выставке, которая пройдет в Москве 19–21 марта. По словам Ускуплю, переводы из России либо начисляются с большим опозданием, либо не приходят вообще. Политик указал, что это чревато серьезными проблемами для туристического сектора Турции.

Расчет закончен: вторичные санкции ЕС ударят по его отношениям с третьими странами
Почему ограничения Евросоюза не способны поменять курс РФ

Посол РФ В Турции Сергей Ерхов 27 февраля заявил, что США «терроризируют» турецкий бизнес, угрожая ему вторичными санкциями и прочими проблемами из-за сотрудничества с Россией, и это противоречит нормам международного взаимодействия.

Эксперты из туристической сферы 26 февраля сказали «Известиям», что у организованных российских туристов в Турции не возникает проблем из-за сложностей с денежными переводами между двумя странами. В пакетные туры таких путешественников включены все необходимые услуги. Для прочих покупок эксперты посоветовали пользоваться наличными и менять валюту — в некоторых обменных пунктах принимают российские рубли.

Турецкие банки 17 января начали приостанавливать обработку платежей из России. Гендиректор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина заявила «Известиям», что проблемы с обработкой турецкими банками платежей из РФ приведут к большим потерям для экономики Турции.

12 февраля «РИА Новости», ссылаясь на источник в банковском секторе Турции, написало, что Москва и Анкара ведут диалог по поводу начала использования российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — в двусторонних финансовых операциях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024