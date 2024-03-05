В посольстве РФ в Турции заявили об отсутствии обращений из-за проблем с оплатой

Российские туристы не обращались в диппредставительства России в Турции по поводу проблем с оплатой отдыха в отелях страны. Об этом «РИА Новости» сообщили 5 марта в посольстве РФ в Анкаре.

«Обращений от туристов в посольство и в генконсульство в Анталье пока не поступало», — сказали в дипломатическом представительстве.

Ранее в этот день заместитель председателя партии Vatan, кандидат в главы муниципалитета Антальи Сердар Ускуплю рассказал турецкой газете Aydınık, что турецкие отели не могут получать оплату от российских гостей, а у туристических фирм не получилось отправить взносы для участия в международной отраслевой выставке, которая пройдет в Москве 19–21 марта. По словам Ускуплю, переводы из России либо начисляются с большим опозданием, либо не приходят вообще. Политик указал, что это чревато серьезными проблемами для туристического сектора Турции.

Посол РФ В Турции Сергей Ерхов 27 февраля заявил, что США «терроризируют» турецкий бизнес, угрожая ему вторичными санкциями и прочими проблемами из-за сотрудничества с Россией, и это противоречит нормам международного взаимодействия.

Эксперты из туристической сферы 26 февраля сказали «Известиям», что у организованных российских туристов в Турции не возникает проблем из-за сложностей с денежными переводами между двумя странами. В пакетные туры таких путешественников включены все необходимые услуги. Для прочих покупок эксперты посоветовали пользоваться наличными и менять валюту — в некоторых обменных пунктах принимают российские рубли.

Турецкие банки 17 января начали приостанавливать обработку платежей из России. Гендиректор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина заявила «Известиям», что проблемы с обработкой турецкими банками платежей из РФ приведут к большим потерям для экономики Турции.

12 февраля «РИА Новости», ссылаясь на источник в банковском секторе Турции, написало, что Москва и Анкара ведут диалог по поводу начала использования российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — в двусторонних финансовых операциях.