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СМИ узнали о проблемах турецких отелей с получением оплаты от гостей из РФ

Aydınık: у турецких отелей есть проблемы с получением оплаты от гостей из РФ
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Санкции против РФ вызвали платежные проблемы, из-за которых турецкие отели не могут получить плату от гостей из России, а туристические фирмы не могут отправить взносы для участия в международной отраслевой выставке. Об этом 5 марта сообщила турецкая газета Aydınık.

«Наши туркомпании, которые хотят принять участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве 19–21 марта, не могут отправить свои взносы за участие. Наши отели не могут получить плату за проживание из России. Валюта, отправленная из России, либо выплачивается с большим опозданием, либо возвращается обратно», — рассказал журналистам заместитель председателя партии Vatan, кандидат в главы муниципалитета Антальи Сердар Ускуплю.

По словам политика, если продолжатся ограничения против России, туристический сектор Турции, в том числе его сотрудников, ждут большие проблемы. Десятки тысяч работников торговли, работающих с туристами, уже несут убытки.

Ускуплю считает, что основное давление на Турцию оказывают США, которые хотят, чтобы страна прекратила деловые связи с Россией. В частности, США угрожают компаниям из Турции вторичными санкциями. В стране Ускуплю не хватает иностранной валюты, но банкам приходится возвращать российские переводы, потому что их не получается принять. Экономика Турции страдает от очень сильного ущерба из-за этого давления, и особенно это заметно в Анталье, где российские туристы составляют большую долю всех приезжающих из других стран.

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Ранее, 27 февраля, посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что США «терроризируют» турецкий бизнес, угрожая ему проблемами в случае продолжения работы с Россией. Это, по словам Ерхова, противоречит нормам и принципам межгосударственного общения.

26 февраля эксперты из туристической сферы рассказали «Известиям», что организованные туристы в Турции не сталкиваются с проблемами на фоне сложностей с денежными переводами из РФ в Турцию. По их словам, у этих туристов пакетные туры, в которые включены все необходимые услуги. Если нужно сделать какие-либо покупки, можно купить валюту и расплачиваться наличными, причем в некоторых обменных пунктах принимают российские рубли.

Турецкие банки 17 января начали приостанавливать обработку платежей из России. Гендиректор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина заявила «Известиям», что проблемы с обработкой турецкими банками платежей из РФ приведут к большим потерям для экономики Турции.

12 февраля агентство «РИА Новости», ссылаясь на источник в банковском секторе Турции, написало, что Москва и Анкара ведут диалог по поводу начала использования российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — в двусторонних финансовых операциях.

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