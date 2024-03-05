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Биолог рассказала об опасности продуктов с добавками из насекомых

Биолог Трофимова: добавки из насекомых могут вызвать аллергическую реакцию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова 5 марта рассказала «Известиям», в каких продуктах содержатся добавки на основе насекомых и в чем их потенциальная опасность.

«В России с 2023 года официально разрешено разводить личинок мухи черная львинка, и, возможно, лишь вопрос времени, когда продукты с «мушиной мукой» появятся в магазинах и нашем рационе. Опасно это или нет? Вопрос использования насекомых в пищевых продуктах связан с содержанием в них хитина, сходного по своему составу с целлюлозой. Противники новшества напоминают, что в организме млекопитающих, в том числе и человека, отсутствует пищеварительный фермент хитиназа, способствующий расщеплению этого биополимера. А значит, повсеместное внедрение пищи с большим содержанием насекомых может привести к негативным последствиям для здоровья», — сказала она.

По крайней мере, о двух добавках можно говорить более определенно, поскольку человечество использует их в продуктах много веков, отметила Трофимова. Из мелких насекомых кошениль, обитающих на кактусах, добывается ярко-красный краситель кармин. Обычно его маркируют Е120. Этот краситель может давать красный, оранжевый или пурпурный оттенок. Кармин применяют в мясных изделиях, молочной, кондитерской, рыбоперерабатывающей промышленности, алкогольных и безалкогольных напитках. Его также используют в деликатесах, мармеладе, джемах и желе, консервах, фаршах, соусах (в том числе кетчупах) и для покраски пасхальных яиц.

«В нормативных документах, регулирующих применение пищевых добавок, этой добавке присвоен низкий уровень опасности. Считается, что в тех дозах, в которых ее добавляют в пищу, она не вызовет никаких расстройств и заболеваний. Однако в ряде исследований установлено, что использование кармина может вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Поэтому продукты с Е120 следует с осторожностью употреблять детям и пожилым людям», — сказала биолог.

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Продукты с насекомыми в составе не принесут вреда, но возможны аллергические реакции

Еще одна добавка из насекомых, которая давно используется в пищевой промышленности, — шеллак (другие названия — стиклак, гуммилак или штоклак). На упаковках его маркируют Е904, а также «кондитерская глазурь». Шеллак — зернистая смола, продукт жизнедеятельности червецов, крошечных насекомых из Таиланда и Индии, ее применяют для образования глазирующих поверхностей.

«Шеллаком поверхностно обрабатывают свежие фрукты (цитрусовые, груши, дыни, яблоки, персики и так далее) для сохранения влаги. Он входит в состав глазури кондитерских и мучных изделий, в состав БАДов и жевательной резинки, марципановой массы. Применяется шеллак в лекарственных средствах — в покрытиях таблеток и драже. Эта пищевая добавка также считается безвредной. Единственная опасность, как и в предыдущем случае, — аллергические реакции», — заключила Трофимова.

В конце декабря Роспотребнадзор поддержал предложение депутата от партии «Новые люди» Олега Леонова о дополнительном информировании потребителей в наглядной форме на продуктах, полученных с использованием насекомых.

При этом зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил в беседе с «Известиями», что расходы на маркировку продуктов с насекомыми могут лечь на потребителей.

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