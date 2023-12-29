Расходы на маркировку продуктов с насекомыми могут лечь на потребителей

Маркировка продуктов, согласно действующему законодательству, должна содержать полную информацию о составе продукта, его пищевой ценности, рекомендациях и ограничениях по его применению. Об этом 29 декабря «Известиям» заявил зампред Правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Ранее в этот день «РИА Новости» написало, что Роспотребнадзор поддержал предложение депутата от партии «Новые люди» Олега Леонова о дополнительном информировании потребителей в наглядной форме на продуктах, полученных с использованием насекомых.

«Выделение этой информации на этикетке может сопровождаться дополнительными расходами для предприятий и, в конечном итоге, может быть переложено на плечи потребителей. На рынке периодически звучат инициативы о производстве, например, муки из насекомых, однако на прилавке магазинов нам такая продукция пока не встречалась», — заявил Леонов.

Также 29 декабря доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Михаил Лавров заявил в беседе с «Известиями», что данная инициатива, при кажущейся необычности, хорошо укладывается в мировой тренд использования насекомых в производстве продуктов питания.

Однако в тренде использования насекомых в производстве есть ряд проблем. Например, недостаток научных исследований в области безопасности, отсутствие четких правил экспорта (сырые насекомые могут вызывать карантинные проблемы), культурные ограничения. Конечный потребитель имеет законное право знать, использовались ли насекомые на каком-либо из этапов производства, что и покажет маркировка, считает Лавров.