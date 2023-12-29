Реклама
Прямой эфир
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
Общество
В Москве мошенники обманом похитили 12 млн рублей с банковского счета пенсионера
Спорт
Мадридский «Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти
Мир
Депутат рады предложил освобождать от мобилизации инвалидов III группы
Мир
Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Мир
Источник сообщил о планах Израиля переселить в Египет палестинцев из Газы
Мир
Протестующие в Белграде разбили палаточный городок на оживленной улице
Общество
Россельхознадзор с 29 декабря начал поставки инкубационного яйца из Турции
Мир
Источник допустил «залет» в Польшу зенитной ракеты С-300 или С-200 ВСУ
Мир
СМИ сообщили, что Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
Мир
Спецрейс МЧС России с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Мир
Залужный заявил об атаке на критическую инфраструктуру Украины
Общество
На границе РФ с Грузией и Азербайджаном после реконструкции открыли два КПП
Авто
МВД заявило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав
Мир
В Китае оценили потенциал российской гаубицы «Коалиция-СВ»

Расходы на маркировку продуктов с насекомыми могут лечь на потребителей

Леонов: расходы на маркировку продуктов с насекомыми могут лечь на потребителей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маркировка продуктов, согласно действующему законодательству, должна содержать полную информацию о составе продукта, его пищевой ценности, рекомендациях и ограничениях по его применению. Об этом 29 декабря «Известиям» заявил зампред Правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Ранее в этот день «РИА Новости» написало, что Роспотребнадзор поддержал предложение депутата от партии «Новые люди» Олега Леонова о дополнительном информировании потребителей в наглядной форме на продуктах, полученных с использованием насекомых.

«Выделение этой информации на этикетке может сопровождаться дополнительными расходами для предприятий и, в конечном итоге, может быть переложено на плечи потребителей. На рынке периодически звучат инициативы о производстве, например, муки из насекомых, однако на прилавке магазинов нам такая продукция пока не встречалась», — заявил Леонов.

Кому мешают: почему не всем можно есть яйца
Диетолог и нутрициолог рассказали о пользе желтка и белка

Также 29 декабря доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Михаил Лавров заявил в беседе с «Известиями», что данная инициатива, при кажущейся необычности, хорошо укладывается в мировой тренд использования насекомых в производстве продуктов питания.

Однако в тренде использования насекомых в производстве есть ряд проблем. Например, недостаток научных исследований в области безопасности, отсутствие четких правил экспорта (сырые насекомые могут вызывать карантинные проблемы), культурные ограничения. Конечный потребитель имеет законное право знать, использовались ли насекомые на каком-либо из этапов производства, что и покажет маркировка, считает Лавров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023