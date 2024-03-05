Эксперт назвал возможные изменения в шкале НДФЛ и новые льготы

Возможные изменения шкалы НДФЛ в России и новые налоговые льготы могут быть анонсированы уже после президентских выборов в марте и вступят в силу со следующего года. Таким мнением 5 марта с «Известиями» поделился финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Эксперт предположил, какие меры могут быть приняты. По его словам, это будет прогрессивная шкала налогообложения, как во многих развитых странах. При ней налоговые ставки отличаются в зависимости от заработков плательщика. Голубовский отметил, что плоская шкала налогообложения в РФ была введена в те времена, когда не было цифровизации и средств контроля транзакции, в связи с чем собирать налоги было проще. Кроме того, экономист заявил, что на низкие доходы могут быть введены вычеты.

Голубовский отметил, что предполагаемые изменения окажут влияние на физических лиц, однако бизнес вряд ли затронут. Юридическим лицам могут сделать предписание, чтобы они взимали со своих сотрудников не 13%, а, например, 15% или 20%, считает он. При этом их зарплата повышена не будет.

«Я думаю, что здесь будет работать принцип, что в налоговую будут стекаться все доходы, под конец года она будет смотреть общий уровень доходов и выставлять дополнительные налоговые требования людям. То есть, если общий объем доходов превышает какую-то сумму <…>, просто будут дополнительные уведомления присылать об оплате», — предположил он.

Однако изменения могут затронуть рынок ценных бумаг, а для бизнеса будет дороже капитал, подчеркнул Голубовский.

Что касается налоговых льгот, аналитик выразил мнение, что некоторые из них могут быть отменены, а налоговые вычеты могут быть уменьшены. Так, льготы на ипотеку будут сохранены, поскольку государство продолжает стимулировать граждан покупать новое жилье, а на ценные бумаги могут быть отменены, убежден он.

Голубовский также напомнил, что к бизнесу уже применяется такая мера, как налог на сверхприбыль. Сейчас же, по его словам, может быть введен больший налог на экспортную выручку. Например, сырая нефть может облагаться больше, а дизельное топливо нет, пояснил он.

Ранее в этот день газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что в правительстве России начали прорабатывать новую шкалу НДФЛ согласно мерам, оглашенным президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Отмечалось, что Минфин думает в том числе о введении дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога, а также прорабатываются льготы по НДФЛ и налогу на прибыль для граждан с низкими доходами.

29 февраля глава Минфина Антон Силуанов анонсировал, что министерство начнет работать над более справедливым налогообложением.