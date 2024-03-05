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Источник сообщил о проработке изменения шкалы НДФЛ

«Ведомости»: в кабмине начали прорабатывать изменение шкалы НДФЛ и новые льготы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В правительстве России начали прорабатывать новую шкалу НДФЛ согласно мерам, оглашенным президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом 5 марта сообщила газета «Ведомости».

Близкий к кабинету министров источник рассказал журналистам, что Минфин ведет подготовку поправок в Налоговый кодекс еще с прошлого года. Например, министерство думает о введении дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Можно назвать это повышением сбора для отдельных категорий лиц, потому что минимальную ставку в 13% снижать не планируют. При этом источник подчеркнул, что Минфин рассматривает разные варианты изменений и готового решения пока нет.

Помимо налоговой ставки прорабатываются и льготы по НДФЛ и налогу на прибыль для граждан с низкими доходами. Например, идет поиск способов исполнить инициативу Путина удвоить налоговый вычет на второго ребенка до 2,8 тыс. рублей в месяц, а на третьего — до 6 тыс. рублей.

При этом «Ведомости» напомнили, что в октябре 2023 года глава Минфина Антон Силуанов отмечал отсутствие планов в 2024–2026 годах менять базовые налоговые ставки.

В РФ 2021 году была введена прогрессивная налоговая ставка, по которой люди, получающие более 5 млн рублей в год, платят НДФЛ в размере 15% от дохода. В 2022 году поступления в бюджет от этого налога повысилось на 60% по сравнению с 2021 годом.

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Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Основные цитаты

Ранее, 29 февраля, Силуанов анонсировал, что Минфин начнет работать над более справедливым налогообложением, выполняя поручения Путина, данные в рамках послания Федеральному собранию. Также он сказал, что во время подготовки бюджета в весеннюю сессию министерство проработает распределение ресурсов для выполнения требований президента.

Путин в своем послании Федеральному собранию 29 февраля поручил модернизировать фискальную систему РФ так, чтобы налоговое бремя в ней распределялось более справедливо. Например, он предложил повысить налоговую нагрузку на граждан и компании с высокими доходами, а на семьи с низкими — уменьшить. Также он попросил найти способы закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов.

Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе. На мероприятии присутствовали члены Совфеда, депутаты Госдумы, главы ведомств, политические деятели и участники специальной операции России по защите Донбасса. В качестве повестки президент назвал постановку задач по развитию страны на ближайшие шесть лет. Это послание в истории современной России стало 29-м.

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