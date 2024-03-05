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СМИ заявили о €2,2 млрд помощи Украине со стороны Италии

Il Foglio: траты Италии на поддержку Украины превысили €2 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Италия потратила на поддержку Украины €2,2 млрд, это в три раза больше официальной суммы. Об этом сообщила газета Il Foglio, ссылаясь на полученные от министерства обороны страны документы.

Издание опубликовало такие данные в ответ на статью немецкой газеты Die Welt от 29 февраля о том, что Рим «почти ничего не делает для Украины». Согласно данным Кильского института, Италия предоставила только €0,7 млрд.

«Официально на данный момент Италия потратила на военную помощь Украине €0,691 млрд. Однако эти данные не включают в себя секретные данные, и Il Foglio может сообщить об истинных масштабах военных обязательств Италии в отношении Украины. Цифра в три раза больше — €2,2 млрд, что совпадает с подаренной Украине техникой», — опровергла итальянская газета данные Кильского института в статье 4 марта.

Издание также приводит слова министра обороны государства Гуидо Крозетто, который ранее сообщал, что Италия по объему военной поддержки среди европейских стран уступает только Германии и Великобритании.

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10 января нижняя палата парламента Италии одобрила резолюцию о продлении оказания помощи Украине, включая военную. Министр обороны страны уточнил, что в новом пакете военной помощи Киеву содержатся материалы исключительно оборонительного назначения. Он отметил, что надеется на то, что следующий транш сможет содержать гуманитарную помощь и ресурсы на восстановление Украины. В начале октября министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что ресурсы Рима почти исчерпаны. Он указал на то, что украинская сторона постоянно обращается за помощью и Италия уже сделала многое.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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