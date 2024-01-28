Рука помощи: Италия решила усилить западную поддержку Украины

В этом году председательство в «большой семерке» перешло Италии. Премьер-министр Джорджа Мелони, активно поддерживающая Киев, попытается укрепить пошатнувшееся единство Вашингтона и Брюсселя в вопросе оказания помощи Украине, сообщает агентство Reuters. В конце февраля глава итальянского правительства также планирует посетить Украину. Советник президента Александр Роднянский назвал будущую встречу «значительным ресурсом» для страны в контексте продолжающегося конфликта. Насколько возможно уговорить страны Запада активнее помогать Киеву, учитывая, что и в ЕС, и в США всё больше устают оказывать бессрочную поддержку, — в материале «Известий».

Изменить мнение об Украине

«Италия планирует использовать свое председательство в G7 для усиления поддержки Украины, а также чтобы бросить вызов растущим представлениям о том, что Россия побеждает на Украине и что Запад устал от военного конфликта», — сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к итальянскому правительству.

С 1 января председательство в «большой семерке» перешло от Японии к Италии, с 13 по 15 июня в Апулии пройдет саммит G7. Всего за это время итальянские власти планируют провести 20 министерских встреч.

По сведениям агентства, Рим планирует включить в повестку дня конфликт на Ближнем Востоке, вопросы продовольственной безопасности, изменения климата, развития в странах Африки, взаимодействия с Китаем. Как отмечает агентство, «все стороны полны решимости избежать напряженности в отношениях с Пекином», обсудить проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также украинский конфликт.

Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

«Некогда твердая поддержка Киева, которую ему оказывал Запад, похоже, в последние месяцы пошатнулась на фоне политических разногласий в Вашингтоне и Брюсселе, в результате которых были задержки поставок оружия и финансирования», — говорится в публикации.

При этом, по словам источника, лидеры «большой семерки» полны решимости продемонстрировать, что они по-прежнему полностью поддерживают Киев и «не могут рисковать, проявляя признаки слабости спустя два года после начала конфликта».

«Мы должны изменить мнение об Украине», — заявил источник агентства. Он также добавил, что премьер Джорджа Мелони «полна решимости придать новый импульс западной политике поддержке Киева», которая начала буксовать как в США, так и в ЕС.

Заканчивается вооружение и терпение

Ситуацию осложняет всё больший раскол внутри Евросоюза, растущая неопределенность вокруг Украины, а также обострение внутриполитической борьбы в США накануне президентских выборов, которые пройдут в ноябре. Не исключено, что в Белый дом может вернуться Дональд Трамп.

А он уже призывал американские власти «перестать помогать Украине до тех пор, пока европейские страны не станут тратить больше средств на поддержку».

«Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины!» — подчеркнул бывший американский лидер. По утверждению политика, расходы Вашингтона составили $175 млрд. Он также добавил, что «помощь Украине негативно отражается на боеготовности США, которые сократили собственные поставки вооружения».

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В последние месяцы ЕС и США не могут согласовать выделение дополнительной помощи Киеву из-за отсутствия результатов контрнаступления, которое Украина ведет с начала июня.

В Вашингтоне не могут договориться о выделении дополнительного финансирования на сумму $106 млрд на 2024 год, включая $61 млрд, который подразумевается для Украины. А в Евросоюзе из-за позиции Венгрии пока не смогли согласовать выделение Киеву очередного пакета помощи в размере €50 млрд до 2027 года.

Примерно об этом же пишет и издание Politico. «Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчиваются вооружения и терпение в отношении Украины», — говорится в статье.

Последовать примеру Вашингтона

Отвечая на вопрос о перспективах оказания помощи Украине союзниками и партнерами Вашингтона на фоне неопределенности в конгрессе, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что «все страны делают это по-своему и в меру своих возможностей». При этом он подчеркнул, что «лидерство США [в этом вопросе] важно».

«Не только потому, что мы являемся крупнейшим поставщиком [помощи], но и в силу того, что мы играем важную роль в координации поставок помощи и передаче ее в нужные руки на Украине. Поэтому наши действия и наши слова имеют значение, и они [союзники и партнеры США] пристально следят за тем, что мы делаем, можем ли мы оправдать ожидания», — пояснил он.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Sara Jenkins

По мнению Кирби, н екоторые западные страны после временного прекращения военных поставок Украине со стороны США могут последовать примеру Вашингтона и также перестать направлять помощь Киеву. Он считает, что еще более негативные последствия произойдут в случае гипотетического полного отказа Соединенных Штатов от военной поддержки.

Гарантии ничего не значат

В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 обнародовали декларацию в поддержку Украины. Она, в частности, предполагает развитие оборонной промышленности страны, обмен разведданными, передачу современного вооружения. Упомянутые в документе обязательства в сфере безопасности выглядят общими политическими заявлениями и никаких конкретных обещаний не содержат.

В ответ Украина обязуется провести судебные, экономические реформы для повышения прозрачности политической системы. Президент Владимир Зеленский на полях саммита Североатлантического альянса подчеркнул, что гарантии безопасности стран «большой семерки» должны «не заменить членство Украины в альянсе, а способствовать ее вступлению».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

В Киеве не оставляют попыток добиться от Запада более определенных обязательств по поводу «гарантий безопасности». Не исключено, что Италия будет стараться убедить западных союзников усилить поддержку Украины.

Переиграла Орбана

Активную помощь в этом старается оказывать Джорджа Мелони. В марте прошлого года она заявила, что «Италия продолжит поддерживать Украину в противостоянии с Россией, даже если это подорвет рейтинги одобрения правительства страны». Дело в том, что идея оказания военной помощи Киеву довольно непопулярна среди итальянских избирателей. Согласно опросу, опубликованному газетой Corriere della Sera, около 45% итальянцев выступают против отправки оружия Украине.

На саммите G7 в Хиросиме Мелони встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским, стороны обсудили военное сотрудничество двух стран, вопросы итальянской помощи Киеву в подготовке пилотов и усовершенствовании систем ПВО. Ряд СМИ и вовсе не исключал, что власти страны могут передать Украине ракеты большой дальности.

А в конце прошлого года, как предположили итальянские СМИ, именно глава итальянского правительства убедила своего венгерского коллегу Виктора Орбана не препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, хотя изначально сообщалось, что в Будапеште выступают категорически против такой инициативы.

Виктор Орбан и Джорджа Мелони Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

«Орбан в конце концов выбрал не принимать решение и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита», — говорилось в публикации газеты Libero.

Не так успешно, как планировалось

Впрочем, Мелони признает, что на Западе «многие устали от Украины». Об этом она рассказала в ноябре прошлого года в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, разговаривавшими с нею под видом африканского политика.

«Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международного права», — пояснила тогда итальянский премьер.

На вопрос, видит ли она, что Киев не добился успеха, Мелони ответила, что «Украина оказалась не такой успешной, как мы все ожидали этой весной».

Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

«Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта», — ответила премьер-министр Италии.

Несмотря на скептические прогнозы, Джордже Мелони выгодно поддерживать Киев, поскольку это «помогает смягчить внутриполитическую критику в отношении нее», пишет по этому поводу The Economist.

«Оказание помощи Украине дает возможность Мелони не только ограничить маргинализацию Италии внутри ЕС, но и получить одобрение действия ее правительства за пределами страны, в частности, в Британии и США. Помимо этого, ей предоставляется больше возможностей для проведения бескомпромиссно консервативной политики внутри государства», — говорится в публикации.

Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» отметил, что в «большой семерке» Италия не является самым сильным звеном.

— Позиции самой Мелони внутри страны не очень устойчивы, и состояние итальянской экономики не настолько хорошее, чтобы Рим мог претендовать на какое-то лидерство. Вопреки многим ожиданиям, премьер-министр Италии заняла очень жесткую позицию по украинскому вопросу, и, в отличие от партнеров по коалиции, в частности Сильвио Берлускони, она солидаризировалась с наиболее резкими и последовательными критиками России, — пояснил политолог.

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE

Эксперт добавил, что страна — председатель G7 имеет возможности для того, чтобы влиять на повестку дня, последовательность обсуждения тех или иных вопросов, но всё-таки, наверное, справедливо будет сказать, что предстоящая встреча «большой семерки» станет промежуточной.

— Ведь никто не знает, чем закончатся выборы в США, которые пройдут в ноябре. От этого зависит будущее поддержки Западом Украины, но в каком-то смысле и будущее G7 в целом. Ожидать каких-то долгосрочных решений было бы неправильно, — подытожил специалист.