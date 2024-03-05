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На авторынке России сменился лидер среди китайских иномарок

«Автостат»: Geely в феврале впервые стала лидером продаж среди иномарок в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Компания Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей на рынке России. В феврале в РФ было реализовано 12,3 тыс. автомобилей этого бренда, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщает 5 марта аналитическое агентство «Автостат».

По итогам первых двух месяцев текущего года продажи Geely в РФ выросли в 3,2 раза и составили 21,3 тыс. автомобилей, рыночная доля марки составила 11,5% против 6,6% годом ранее.

Самой продаваемой моделью Geely стал кроссовер Monjaro (4,8 тыс. ед.), второе место занял Coolray (2,7 тыс. ед.), третье — Atlas (1,2 тыс. ед.).

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5 марта агентство «Автостат» сообщало, что в феврале 2024 года в России было реализовано почти 104 тыс. новых легковых автомобилей, что на 85,1% больше, чем годом ранее. 51% проданных в последний зимний месяц автомобилей пришелся на три марки. Lada остается лидером рынка.

В этот же день директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что на российском рынке за первую половину 2024 года суммарно будет представлено около 50 новых моделей автомобилей. В 2023 году на российском рынке официально дебютировали 19 китайских автомобильных брендов.

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