Европейские страны всё чаще возмущаются вопросом коррупции на Украине, и эта волна будет расти. Об этом «Известиям» 5 марта заявил бывший депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил киевскую администрацию в коррупции в ответ на удивление президента Украины Владимира Зеленского исчезновению $16 млрд финансовой помощи, собранной для Киева еще в 2022 году.

«Это небольшая сумма, которую они украли. В связи с этим я вспоминаю великие слова [ученого, поэта Михаила] Ломоносова. Он сформировал закон о сохранении энергии так: «Ежели в одном месте чего убудет, то в другом — присовокупится». Вспомнить тот же установленный факт самой Украиной, когда Счетная палата выложила отчет о том, что министерством обороны при бывшем ее главе [Алексее] Резникове было украдено 42 млрд гривен. Вопрос: а где уголовное дело?» — сказал Олейник.

Политик отметил, что Республиканская партия США первой начала официально поднимать вопрос о коррупции на Украине.

«Сегодня поднимают и европейские лидеры этот вопрос, и эта волна будет всё больше. Потому что у каждой европейской страны много внутренних проблем. Фермеры по всей Европе сегодня бастуют, именно потому что задаются вопросом: «А где наши деньги, предназначенные в качестве субсидий? Если вы отдаете их Украине, то какая наша цель?» На Украине занимаются воровством, поэтому рано или поздно будет меняться политический ландшафт Европы», — резюмировал бывший депутат рады.

Ранее, 29 февраля, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко признала существующие в стране проблемы с коррупцией. По ее словам, в стране ожидаются очень серьезные меры по борьбе с ней. Тимошенко отметила, что роль президента государства заключается как раз в том, чтобы власть была «чистой и прозрачной в использовании каждой копейки».

До этого, 3 февраля, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины передали в суд обвинительный акт о крупнейшей взятке в истории страны, которая составила $5,5 млн.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.