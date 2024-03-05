Омские озера претендуют на звание красивейшего места России

Омская область подала заявку на участие в конкурсе на лучший видеоролик, посвященный красивейшим местам в России. В шорт-лист вошел сюжет регионального минкульта о пяти озерах Муромцевского района.

Голосование продлится до 15 марта. Результаты конкурса объявят на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2024, куда команда Омской области отправится через две недели.

«Будем говорить о Муромцево и Любино в лицах жителей, рассказывающих о магических красотах омского севера и о связи императорской России с самой восточной точкой пребывания семьи последнего российского императора в 1918-м — станцией Любинской», — пояснила заместитель министра культуры региона Светлана Бакулина, ее цитату приводит ИА «Омскрегион».

Ранее в марте «Известия» писали, что Россию ждет амбициозная программа развития туризма. Новые суперкурорты смогут принимать порядка 10 млн путешественников ежегодно.