«Мой Раскольников убивает не из-за фрустрации, а из-за любви»

На главную роль в своем будущем проекте «Преступление без наказания» Эмир Кустурица хочет найти молодого актера, который пока не светился на большом экране. Сюжет будет переосмыслен: Раскольников убивает не старушку, а сутенеров Сонечки Мармеладовой, съемки пройдут в трех российских городах . Сценарии для «Лавра» по книге Евгения Водолазкина и «Мертвых душ» Николая Гоголя мэтр пока пишет. Об этом, а также о том, что такое быть «русским режиссером» и кого можно привести в пример среди российских кинематографистов, говоря об этом статусе, Эмир Кустурица рассказал в интервью «Известиям» на Фестивале молодежи в Сочи.

«Лавр» — это очень важный проект в моей жизни»

— Все ждут экранизацию романа «Лавр». На каком этапе находится работа над сценарием?

— Ближайший мой фильм называется «Преступление без наказания». А «Лавр» будет следующим проектом. Там первая часть сценария уже написана, но над ним еще нужно работать . «Лавр» — один из самых лучших современных романов, на мой взгляд. Трудность в том, что надо придумать для книги такую форму, чтобы роман превратился в фильм. Уже сейчас заметна огромная разница между тем, что написано, и тем, что будет на экране . События романа разворачиваются во время XV–XVI веков. А я думаю, что их надо как-то приблизить к зрителю, который живет сейчас. Думаю, это будет огромный, очень важный проект в моей жизни.

— А что насчет «Преступления без наказания»? Там сценарий уже готов?

— Да, он уже написан. Мы начинаем съемки в сентябре. Думаю, что мы задействуем три российских города: Санкт-Петербург, а также какие-то на юге и в Сибири. Это будет, пожалуй, самый важный фильм в моей жизни . Да, я понимаю, каждый раз, когда человек хочет сделать фильм, он говорит о важности проекта… Но в данном случае я совершенно честен. Это будет эксперимент, потому что в главном герое будут совмещены князь Мышкин и Родион Раскольников . Хотя может показаться, что это невозможно.

Фото: kinopoisk.ru

— Почему же «Преступление» у вас без наказания?

— Мой герой убил пятерых, но его жертвы занимались криминалом . Потому если в книге Достоевского Порфирий Петрович — опасный и страшный, то у меня он — хороший парень. Он, например, считает, что лучше Раскольникова/Мышкина отпустить на свободу, чем посадить его в тюрьму на 10 лет. Да, Порфирий Петрович совсем не такой, каким он был столетие назад .

— Зачем вы объединяете Мышкина и Раскольникова в одном герое?

— Для подтверждения одной простой мысли: хороший человек может убить. Раскольников был не очень хорошим человеком. А этот герой — очень хороший. Очень гуманистический. Он убивает, да, но не из-за фрустрации, а из-за любви. Ради девушки. Соня — проститутка. Ее отец в долгах, брат болен, и ей нужны деньги, а выбора нет .

— В чем принципиальное отличие от романа? Герой всё равно убивает старушку?

— Нет, старушек он не убивает. Он убивает бандитов, которые держат Соню . Он не питается идеей а-ля «если Наполеон может убить миллион людей, то и я могу убить старую женщину». Это другое. В основе тут сам вопрос: а может ли убить человек и остаться человеком? Может. Даже если он хороший .

«Я не верю в телевидение и не люблю сериалы»

— Кого бы вы выделили среди русских актеров, кто мог бы сыграть Раскольникова?

— Не знаю. Это может быть и юноша, который никогда не играл, а может быть молодой актер из ВГИКа или какой-то другой школы . Есть роли, которые будут играть знаменитые русские актеры. А на главную роль мне важно найти лицо, которое никогда не видели.

— То есть вы хотите дать главную роль актеру, пока не ставшему известным и не игравшему в кино?

— Да. Но там будет и много других больших ролей. Шесть, семь… Восемь? Их будут играть профессиональные актеры.

— И кого мы увидим?

— Я пока не знаю. Мне надо посетить множество театров в Москве, в Питере, да вообще в России, чтобы провести кастинг . Не думаю, что будет легко найти актеров. Но знаю, что в России талантливых артистов много.

— У нас есть, например, Иван Янковский, Никита Ефремов… Множество актеров, которые сейчас играют почти во всех российских сериалах. Кстати, как вы к ним относитесь?

— Я не люблю сериалы . С тех пор, как я был студентом. И сейчас я думаю, что это индустрия, которая выступает соперником большого экрана, на котором можно воспроизвести большие эмоции . Телевидение — это больше информации, но меньше эмоций. В телевидение я не верю .

— А когда мы сможем увидеть «Преступление без наказания»?

— В конце следующего года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Помнится, вы планировали еще снять экранизацию «Мертвых душ».

— Это пока незаконченный сценарий. Я еще работаю над этим. Гоголь — лучший писатель в мире, я думаю. Но всё это будет уже после «Лавра», конечно .

«Я хочу быть русским режиссером»

— В ходе форума вы сказали, что чувствуете себя русским режиссером. Что вы имели в виду?

— Я хочу быть частью русской культуры. Отчасти поэтому я и хочу сделать эти фильмы. Хочу быть русским режиссером. Для меня это значит быть в числе людей, которых я любил, когда был маленький… Всеволода Пудовкина, Никиту Михалкова, Василия Шукшина, Александра Довженко . У Довженко я впервые увидел, как сделать фильм-метафору, фильм-эмоцию. Это как Библия. Конечно, там была советская пропаганда. Но стиль и качество были на высочайшем уровне. Голливуд тоже был всегда пропагандой, но не всегда это были хорошие фильмы .

— У вас есть любимый советский фильм?

— Их слишком много. Глобализация принесла нам много хороших книг и фильмов. Хороший фильм говорит об экзистенции, об аспектах социальной жизни, об обществе. В общем, о человеческой жизни .

— Вы живете сейчас на две страны?

— Да. Я в России, потому что это первый шаг к тому, чтобы снимать здесь кино . Я здесь уже много лет и встречался со многими людьми. Сейчас я просто закрепляю это. И к тому же, если мы начинаем в сентябре съемки, я должен видеть актеров и команду.

— Вы будете жить в Москве?

— В Москве и в Сочи. Потому что первая часть съемок должна быть на Черном море . Но я пока не знаю, именно ли в Сочи это будет.

— Вы планируете еще на несколько дней остаться в Сочи?

— Да, а потом я улетаю в Сербию. Там я буду несколько недель дорабатывать сценарий «Преступления без наказания». Затем побуду в Греции, немного там отдохну. Потом вернусь в Россию .

— Сейчас, в Сочи, вы приняли участие во Всемирном фестивале молодежи. Приехали представители 190 стран. Что вы думаете о таких мероприятиях?

— Думаю, это политически очень хорошая идея. Изоляция, в которую Запад хочет поставить Россию, не состоялась. На таких мероприятиях это видно, заметно, что люди приезжают, чтобы слышать и говорить . Правильно, что у России сейчас много таких мероприятий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Как думаете, почему здешняя молодежь проявила такой интерес к кино и к вам?

— Сидя в зале, я не мог поверить, что они задавали столько вопросов. И каждый из них был конструктивный и умный . Не знаю, планируют ли они работать в кино, но дискуссия на очень хорошем интеллектуальном уровне.

— Вы также недавно посетили матч Россия – Сербия. Вам подарили футболку нашей сборной. А вообще вы футбол любите?

— Да. Очень люблю футбол. Я сам играл. Думаю, очень важно, чтобы российские футболисты приехали за рубеж и чтобы Сербия и Россия играли в футбол на уровне братских народов . Думаю, что мы — именно такие народы. У нас так много слов, которые имеют одинаковый смысл. И православие, и наши стили жизни… Мы очень близки.