Мощнейшие магнитные бури обрушатся в марте 2024-го: когда неблагоприятные дни

Для жителей Земли магнитные бури давно стали привычным и регулярным явлением природы, которое происходит с разной интенсивностью. Считается, что вспышки на Солнце могут влиять на людей с нарушениями работы иммунитета, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями нервной системы, хотя авторитетных медицинских исследований на эту тему нет. С какой периодичностью пройдут магнитные бури в марте 2024 года — в материале «Известий».

Расписание магнитных бурь на март 2024 года

Магнитные бури — один из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, которая определяется термином «космическая погода». Магнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, вызванные колебаниями на Солнце, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней. Они способны влиять на спутниковые и иные технологии, а также могут сказываться на общем состоянии и здоровье людей.

При этом авторитетных медицинских исследований на эту тему не проводилось, а врачи уверены, что любая геомагнитная буря оказывает меньшее воздействие на человека, чем проведение МРТ, хотя подверженные чужому влиянию люди действительно могут ощущать дискомфорт.

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Самая мощная магнитная буря в марте 2024 года ожидается 9-го–10-го числа, ее смогут ощутить на себе даже совершенно здоровые люди. Геомагнитные колебания средней интенсивности ожидаются 15,16, 21, 22 марта. Последняя магнитная буря месяца, по прогнозам, случится 27–28 марта, вероятны скачки давления и ухудшение общего состояния здоровья.

Как возникают магнитные бури, шкала интенсивности

На Солнце есть пятна — зоны с пониженной температурой, где формируются области особой магнитной активности, извергающие облака магнитных частиц. Такие облака направляются к Земле и, достигнув ее, влияют на магнитное поле планеты. Данное воздействие может вывести из строя электрические устройства, а степень урона зависит от интенсивности магнитной бури.

Национальная администрация океанических и атмосферных явлений США в 1999 году разработала так называемый G-индекс для обозначения мощности магнитных бурь. Бури уровня G-1 происходят чаще остальных и вызывают лишь незначительные погрешности в работе спутников. Умеренные бури уровня G-2 способны привести к перепадам напряжения и повреждению трансформаторов, а также помехам в радиосвязи. Бури третьего уровня, или G-3, сопровождаются нарушениями спутниковой навигации, интенсивность магнитных бурь уровня G-4 способна генерировать электротоки в металлических предметах и проводах. Экстремальные магнитные бури мощностью G-5 встречаются реже всего и способны нарушить работу спутников и энергосетей.

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Именно магнитные бури способны вызвать северное сияние в регионах, для которых данное явление не свойственно. Так, в ночь с 3 на 4 марта жители Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других регионов наблюдали в небе северное сияние. Ранее такая аномалия наблюдалась в ноябре 2024 года, когда северное сияние озарило небо над южными регионами России.

Магнитные бури в марте 2024-го: влияние на человека

По мнению врачей, магнитные бури могут оказать воздействие на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенных к повышенному или пониженному артериальному давлению. Поскольку магнитные бури влекут за собой неконтролируемое сужение и расширение сосудов, среди симптомов метеозависимости эксперты выделяют мигрени, головные боли, мышечную боль, апатию и общую слабость.

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с «Известиями» рассказал, что магнитные бури обычно влияют не только на астматиков и гипертоников, но и в целом на людей с нарушениями работы иммунитета, с заболеваниями нервной системы, с проблемами в психической сфере. Эксперт советует людям, подвластным метеозависимости, держать при себе успокоительные и антигипертензивные препараты и проветривать помещение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев