«Надеюсь, «Зенит» дольше «Баварии» будет чемпионом страны»

В четырех из пяти последних побед петербургского «Зенита» в чемпионате России одну из ключевых ролей играл правый защитник Вячеслав Караваев. С момента перехода в ряды сине-бело-голубых в 2019 году из нидерландского «Витесса» футболист выпадал из основы петербуржцев только в случае травм. А еще — постоянно привлекался в состав сборной России. В большом интервью «Известиям» Караваев оценил интригу в борьбе за золото РПЛ в нынешнем сезоне, рассказал, сколько еще лет «Зенит» может оставаться на вершине в чемпионате, и поделился впечатлениями о работе с Леонидом Слуцким.

«Давление есть, но так даже интереснее»

— Какие эмоции от волевой победы над «Спартаком» (2:1) в Кубке России?

— Хорошие! Приятно выигрывать у принципиального соперника. У нас был полуротационный состав, играли в гостях, но всё равно победили — дома в ответном матче нам полегче будет. Да, первый тайм был неудачный. С учетом плотного графика вышли играть в пять защитников, чтобы перестроиться, если что-то пойдет не так. Так и получилось. Сейчас у нас три матча за девять дней, но всегда круче играть, чем тренироваться. Эмоционально, когда претендуешь на титулы, тоже устать невозможно.

— Педро после дубля в ворота «Спартака» стал новой звездой РПЛ?

— Посмотрим. Это его первые голы за «Зенит» в официальных матчах и первая игра без замен. Но он молодец — вытянул игру. Один в один Педро здорово действует — я чувствовал, когда надо уйти в центр, чтобы освободить ему зону. Команда играет, когда думаешь не только за себя, но и за своего партнера.

— Как оцените свою форму?

— У меня никогда не было проблем именно с беговой работой. Даже после паузы я всегда выполняю приблизительно такой же объем, что и всегда. Для меня это нормально. После рестарта сезона я пропустил два матча из-за болезни, чуть игровой тонус потерял, поэтому, когда в мартовскую паузу на игры сборной участвовал в товарищеском матче с «Црвеной Зведой», было немного тяжеловато, ножки подсели. А сейчас всё наладилось. Никогда не было такого, чтобы игровую форму я два месяца набирал. Неделю-две тренируюсь, и всё возвращается.

— В последние годы уже к весенней части сезона «Зенит» имел серьезный отрыв от конкурентов, а сейчас вас вплотную преследуют «Краснодар» и «Динамо». Удивлены такой плотной борьбе за золото?

— Интрига сохраняется, наверху всё плотненько. Давление есть, но так даже интереснее. «Краснодар» не стоит отметать, да и «Динамо» подбирается к первому месту. До прошлого тура у бело-голубых было 11 матчей подряд без поражений — очень приличный результат. Если бы нас отделяло от второго места девять очков, еще можно было бы что-то говорить, а так всего одно — это вообще ни о чем. Первые три места идут очень плотно, да и ЦСКА с «Локомотивом» могут побороться за тройку.

— Сколько лет еще «Зенит» продержится в качестве чемпиона?

— Надеюсь, пока не закончу карьеру, буду чемпионом (смеется).

— А если до 40 лет доиграете?

— Если буду в «Зените» до 40, то — конечно. Когда играешь в таком большом клубе, хочется каждый год завоевывать чемпионство.

— Как «Бавария», продержитесь одиннадцать сезонов подряд на вершине?

— Надеюсь, что дольше!

— После перехода в «Зенит» заметно, что все настраиваются на игру против вас, как на последний матч?

— Как против «Баварии» (смеется). Или теперь против «Байера», который в Бундеслиге не проигрывает почти год. «Зенит» пять лет подряд выигрывает чемпионат — соперники выходят более собранными, настраиваются серьезнее, хотят огорчить, сместить чемпиона. Все начинают болеть против тебя, чтобы было интереснее, появилась какая-то интрига. То же самое было в Чехии, когда играл за «Спарту». Это самый титулованный клуб, у него больше всего болельщиков. Всегда полный стадион, поэтому соперник выходил и играл от ножа.

— Мартовский матч в Белграде с «Црвеной Звездой» — какие у вас чувства были перед игрой и во время нее?

— Атмосфера была топовая. Большая благодарность сербам, которые пришли и поддерживали нас вместе с нашими болельщиками. Обычно фанаты соперника свистят, а тут нам хлопали. Дружеская обстановка, но при этом было ощущение, что играешь в еврокубках. Мы потом обсуждали с ребятами, что еще бы раз пять сюда приехали. 45 тыс. зрителей на товарищеском матче — конечно, приятно играть в такой обстановке!

— На февральском сборе в Катаре «Зенит» играл на турнире Кубок равноправия с непривычными для российских клубов соперниками — местным «Аль-Духаилем», китайским «Шанхай Шэньхуа» и бразильским «Сантосом». Как это помогло в подготовке к весенней части сезона?

— «Зенит» при поддержке Winline организовал крутой турнир. С российскими клубами мы играем постоянно, а в Дохе было интересно выйти против крепких команд из Бразилии, Китая, Катара, сравнить уровень наших чемпионатов.

— Во время того сбора вы были на полуфинальном матче Кубка Азии Катар – Иран. По вашим ощущениям, стоит России участвовать в подобных соревнованиях, как многие призывают после отстранения от турниров УЕФА?

— Лучше стремиться остаться в европейском футболе. Кубок Азии — тоже неплохой турнир, но сильных сборных больше в Европе: Испания, Германия, Италия, Португалия. Считаю, что с ними намного интереснее играть.

— Когда смотрели тот матч, кровью сердце не обливалось от мысли, что на этом стадионе в Дохе могли играть на ЧМ-2022, если бы нас не отстранили?

— Кровью оно обливалось после поражения от Хорватии (0:1) в решающем матче отбора к ЧМ. Тогда было обидно, что напрямую не смогли выйти на турнир. Хотя оставались шансы сделать это через стыки. Очень хотелось сыграть на ЧМ. Но сейчас уже все успокоились и об этом не думают.

«Слуцкий реанимировал Эдегора»

— С учетом зимнего прихода в «Зенит» Нино, Артура и Педро у вас уже девять бразильцев в команде. Как выстраиваются отношения с ними?

— У нас есть переводчики — и в команде, и в медиа. Плюс большинство легионеров знают английский. Не на космическом уровне, но мы друг друга понимаем, а на поле много подсказа и не надо — его даже на русском языке уже выучили многие иностранцы. На поле коммуникация вполне нормальная.

— С кем из них дружите вне поля?

— Бразильцы больше друг с другом общаются, потому что разговаривают на одном языке. В чужой стране это нормально. Когда я играл в Европе, мне тоже хотелось, чтобы рядом был кто-то из русских.

— У вас для этого были Леонид Слуцкий и его штаб в «Витессе».

— Мы иногда ходили в ресторан. Леонид Викторович приглашал: мы русские, живем в одном городе, почему бы не пообедать вместе? А из «Зенита» за последние два года ушли Кузяев, Оздоев, Лунев — те, с кем мы хорошо общались, они составляли костяк команды. Сейчас больше общаемся с Ерохиным, Мостовым, Васютой (вратарь Александр Васютин. — «Известия»), Коваленко, Кержаковым. Ильзат (Ахметов. — «Известия») к нам добавился. И Дэнчик (вратарь Денис Адамов. — «Известия»). Русских тоже достаточно.

— Когда последний раз могли перейти в европейский клуб?

— Когда я играл в «Витессе», «Гамбург» проявлял интерес. Если бы команда вышла в Бундеслигу, то они готовы были заплатить за меня определенную сумму. И еще писали про «Лацио», когда я в «Спарте» стал лучшим игроком сезона.

— Среди соперников на Кубке равноправия в Катаре у «Зенита» был «Шанхай Шэньхуа», который зимой возглавил Леонид Слуцкий. Хоть вы тогда и разгромили китайцев 6:0, увидели что-то похожее на то, что он строил при вас в Нидерландах или ЦСКА?

— Леонид Викторович меняется как тренер, добавляет что-то новое, но в целом виден его почерк: компактность в обороне, все добегают и дорабатывают в каждом эпизоде. Тогда он только пришел и привыкал к команде. У него будет время, чтобы поставить игру, которую он видит, посмотреть на футболистов на разных позициях. Футбол не стоит на месте, тренерский штаб у него тоже меняется, кто-то свои идеи высказывает.

— Понимаете, почему он ушел во втором сезоне из «Витесса»? Ходили разговоры, что голландскую публику не устраивала его осторожная тактика.

— При этом он давал результат. Когда в начале того сезона я переходил из «Витесса» в «Зенит», клуб шел на втором или третьем месте в чемпионате Голландии. Наверное, чисто по-тренерски он не мог дать этой команде больше в тот момент, поэтому решил уйти. Это мое мнение.

— Вы тогда понимали, что у него могут быть проблемы, если он не перестроится на атакующую схему 4-3-3, которую в Нидерландах большинство болельщиков и журналистов требуют от всех команд?

— Нет, в любом случае тренер решает. Он гнул свою линию. Давал результат, следуя своей тактике. Я считаю, это правильно. Мне кажется, там что-то другое случилось. Некоторые футболисты ушли, началась перестройка команды — наверное, из-за этого было тяжело.

— Как Мартин Эдегор вел себя внутри команды?

— Отличный футболист и человек, всегда играл на команду. Классный парень. Не было такого, что приходил в раздевалку и говорил: «Я звезда из «Реала». Рассказывал, что в Мадриде следят за футболистами, ушедшими в аренду, присылают статистику из клуба. Слуцкий реанимировал Эдегора, дал ему свободу, поставил на ту позицию, на которой ему удобнее играть.

— Что-то похожее он сделал с Хвичей в Казани?

— Слуцкий верил в молодых, у него получается раскрывать таланты. Теперь они очень благодарны ему за это.

— В 2017 году, когда вы играли за «Спарту», ходили слухи об интересе к вам «Локомотива». Якобы переход был близок, но Юрий Семин его заблокировал.

— Честно говоря, не помню, насколько серьезный был интерес. Я тогда первый раз в сборную России приехал, Черчесов приглашал много новичков. Подробностей про «Локомотив» я не знал. Агент позвонил, рассказал, что общались с клубом, но не сложилось. Тогда был период в «Спарте», когда я три месяца не играл, но не из-за травмы. Рассматривал другие варианты и в Европе, и в России. Мне был всего 21 год, я хотел играть.

— В момент перехода в «Зенит» проблем с игровой практикой у вас не было?

— Нет. Понятно, что я играл в Европе, но с «Витессом» мы боролись за шестое место в чемпионате и выход в Лигу Европы. А у «Зенита» тогда была Лига чемпионов и борьба за чемпионство каждый сезон. Это в любом случае шаг вперед, сомнений при переходе у меня не было.

«Природа в России космическая»

— Чемпионат России за последние два года после европейского бана стал намного слабее чешского и голландского?

— Я вообще не считаю, что наш чемпионат стал слабее. Сейчас, честно скажу, не особо слежу за чемпионатами Голландии и Чехии. Когда играл в них, Российская премьер-лига точно была сильнее. Сейчас, возможно, тоже. В любом случае, сильнее чешской. В прошлом сезоне «Фейеноорд» стал чемпионом Голландии — появилась хоть какая-то конкуренция, а тогда был только «Аякс» и всё. Без шансов. У них было сильное поколение: Зиеш, Де Лигт, Онана, Тальяфико, Де Йонг, с которыми они в сезоне-2018/19 добрались до полуфинала Лиги чемпионов.

— Каково было жить в не самых больших городах Европы по сравнению с Москвой и Питером?

— Арнем, где находится «Витесс», — очень хороший город. Маленький, но там всё есть для жизни: красивый центр, магазины, кафе, рестораны. Час езды до Амстердама, час до Дюссельдорфа. Если был выходной, я ехал в Амстердам или в Германию. Мне понравилось в курортном городке Гаага. Море, ресторанчики — летом там вообще круто. Гронинген — тоже классный город, меня туда возил друг, словенский нападающий Тим Матавж. Он играл в местном клубе.

— Но судя по тому, что больше выезжали в Амстердам и Дюссельдорф, вас всё равно больше к мегаполисам тянет?

— Там больше возможностей. В Дюссельдорфе, например, есть супермаркет, где можно было русские продукты купить. Гречку ту же. Часик доехать на машине — не проблема. Я и в Париж ездил на машине, и в Бельгию. Всё близко.

— Сейчас туда проблематично въехать?

— Летом мне нужно было лететь в Голландию через Прагу по личным вопросам. В Стамбуле меня развернули. Пришлось лететь в Вену и на машине добираться до Праги. Оттуда в Голландию я уже полетел спокойно. Когда я рассказал эту историю в интервью, был такой резонанс, как будто это Мбаппе куда-то не пустили!

— Тогда к вам в комментарии в социальных сетях пришли болельщики «Спарты» с призывами вернуться в Чехию.

— Было приятно, конечно, — искренняя поддержка. Я действительно провел там хорошее время. Политика и спорт — разные сферы, и адекватные люди всё понимают.

— Общаетесь с кем-то из бывших партнеров по европейским клубам?

— Из Чехии — нет. Но у меня остались друзья из «Витесса»: англичанин Макс Кларк, словак Матуш Беро, словенец Тим Матавж.

— Обсуждали с ними ситуацию с баном российских команд?

— Нет, в каждой стране есть те, кто не погружен в политику. Нет никаких проблем в общении. Когда ездил в Европу этим летом, люди знали, что я русский, и абсолютно спокойно к этому относились. Меня предупреждали, что в Чехии могут быть проблемы, но всё нормально прошло. А в Голландии всегда были очень добрые люди.

— Скучно сейчас без постоянных поездок по Европе?

— Этой зимой я вообще никуда не ездил, а летом мы отдыхали в Карелии. Спокойный и тихий отдых, леса, природа. Из Петербурга на машине всего четыре часа. На Валаам съездили, в Сортавалу. На лодочке покатались по Ладоге. Очень понравилось, природа у нас космическая! Сейчас появился шанс больше узнать Россию. Мне хочется еще в Мурманск съездить и на Дальний Восток. Посмотрим, может быть, летом получится.

— Наша провинция сильно отличается от европейской?

— В остальной Европе всё равно другая культура. Я жил в Яблонце с населением 30 тыс. человек. Обычный маленький городок: несколько домов, центральная площадь, единственное кафе, где вся команда сидит. Больше сходить некуда. В Голландии тоже есть маленькие городишки, но уровень жизни там — космос. Всё удобно, везде можно картой расплатиться, хорошо налажена логистика. Хотя и в Москве с Питером с этим хорошо: в отпуске спускался в метро — удобно, что тоже можно картой платить, когда через турникет проходишь.