Реклама
Прямой эфир
Мир
В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
Мир
Пресс-секретарь Зеленского опроверг отставку Залужного
Мир
Норвегия заявила об ужесточении условий приема и пребывания беженцев с Украины
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Москве на Минском шоссе
Общество
МВД сообщило о наказании для устроивших в центре Уфы дрифт водителей
Политика
Путин оценил уровень развития Санкт-Петербурга на встрече с Бегловым
Мир
В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении четверти боевиков ХАМАС
Происшествия
Российские средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб при пересечении реки на мотобуксировщике
Армия
Средства ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» в Белгородской области
Мир
Минобороны Украины опровергло отставку Залужного и Умерова
Мир
Премьер Катара сообщил о прогрессе в вопросе освобождения заложников в Газе
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Мир
В ООН заявили о недопустимости изменения текущих границ сектора Газа

В Олимпийском комитете РФ указали на объявление войны российскому спорту

В Олимпийском комитете РФ заявили, что российскому спорту была объявлена война
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российскому спорту была объявлена война, а рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда (CAS) уже давно не приходится. Такое заявление 29 января следует из официального заявления, опубликованного пресс-службой Олимпийского комитета России (ОКР).

«К сожалению, решение CAS — негативное, однако, рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В комитете отметили, что за прошедшие два года так и не было обнародовано аргументированного и подкрепленного фактами ответа на вопрос, «почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам».

Также в пресс-службе ОКР продолжили, что «разумеется, можно верить в стечение обстоятельств», когда результат пробы Валиевой стал публичным сразу же по завершении победного для РФ командного турнира фигуристов.

Кроме того, там же обратили внимание на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи, что тоже является «чистым совпадением».

«По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», — подчеркнули в пресс-службе.

Прощание с золотом: почему CAS принял самое жесткое решение по делу Валиевой
Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей для несовершеннолетней спортсменки

Ранее в этот день Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали на четыре года. Комиссия CAS не нашла оснований снижать срок дисквалификации и пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не согласна с дисквалификацией Валиевой, и назвал это политизированным решением.

Кроме того, стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение о лишении РФ командного золота по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпиады в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено, и она смогла выступать на соревнованиях.

В ходе первых слушаний CAS допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

В начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на предолимпийском чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось. Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе Валиеву также поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024