В Олимпийском комитете РФ указали на объявление войны российскому спорту

Российскому спорту была объявлена война, а рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда (CAS) уже давно не приходится. Такое заявление 29 января следует из официального заявления, опубликованного пресс-службой Олимпийского комитета России (ОКР).

«К сожалению, решение CAS — негативное, однако, рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В комитете отметили, что за прошедшие два года так и не было обнародовано аргументированного и подкрепленного фактами ответа на вопрос, «почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам».

Также в пресс-службе ОКР продолжили, что «разумеется, можно верить в стечение обстоятельств», когда результат пробы Валиевой стал публичным сразу же по завершении победного для РФ командного турнира фигуристов.

Кроме того, там же обратили внимание на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи, что тоже является «чистым совпадением».

«По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в этот день Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали на четыре года. Комиссия CAS не нашла оснований снижать срок дисквалификации и пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не согласна с дисквалификацией Валиевой, и назвал это политизированным решением.

Кроме того, стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение о лишении РФ командного золота по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпиады в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено, и она смогла выступать на соревнованиях.

В ходе первых слушаний CAS допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

В начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на предолимпийском чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось. Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе Валиеву также поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины.