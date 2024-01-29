Путин оценил уровень развития Санкт-Петербурга на встрече с Бегловым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом 29 января сообщается на сайте Кремля.

В разговоре с Бегловым президент высоко оценил развитие Петербурга.

«Темп промышленного производства в Петербурге в три раза выше, чем по стране, — хороший показатель. Аварийного жилья не так много. Уровень финансовой обеспеченности хороший. Безработица на минимальном уровне», — сказал Путин губернатору. В то же время он отметил, что есть вопросы, заслуживающие особого внимания, например, экология и дорожные сети.

Беглов, в свою очередь, поблагодарил Путина от лица петербуржцев и блокадников за мероприятия по празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, особенно выделив концерт, прошедший 27 января на стадионе «Газмпром Арена». Также губернатор показал президенту памятную медаль в честь юбилея.

Также Беглов отчитался президенту, что Санкт-Петербург смог заменить продукцию ушедших производителей местной и начал поставлять ее на рынок.

Ранее, 27 января, Владимир Путин посетил памятные мероприятия по празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и выступил на концерте-реквиеме на стадионе «Газпром Арена», где сказал, что миллион погибших в Ленинграде в блокаду — лишь часть бесчинств, что обрушили нацисты на советский народ.