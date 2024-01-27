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В Санкт-Петербурге к 80-летию снятия блокады прошел концерт-реквием

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В Санкт-Петербурге к 80-летию снятия блокады города от войск вермахта прошел концерт-реквием в память о тех, кто выдержал 900 дней мужества. Об этом 27 января сообщил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Он рассказал, что в середине концерта на сцену вышел президент России Владимир Путин. Люди, находившиеся в зале, встретили его стоя. При этом, по словам Синеока, никто не сел, пока Путин не закончил выступление, в котором он напомнил, кто и зачем пытался уничтожить Ленинград и его жителей.

«От города и болезни в городе погибли свыше миллиона человек. В основном, это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить, но это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на наш народ нацисты и те, кто им присягнул, прислуживал, стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы. Объявляется минута молчания», — сказал российский лидер.

На самом концерте прозвучали произведения композиторов-ленинградцев, чья жизнь была связана с блокадой. Кроме того, выступили артисты, чьих родственников коснулись эти события.

В качестве декораций зала выступили настоящие автомобили времен Великой Отечественной войны, восстановленные во всех деталях. Режиссер-постановщик концерта Виктор Камер выразил сожаление, что ему не удалось достать настоящий поезд.

«Ленинградцы отстояли свой город до конца, испытав все муки блокады»
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Ранее в этот день на выставке-форуме «Россия» к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады была воссоздана уменьшенная копия Дворцового моста. По словам председателя архивного комитета Санкт-Петербурга Петра Тищенко, мосты в блокадном Ленинграде играли роль «артерий», по которым городу удавалось связываться.

Также в этот день Путин заявил, что преступления гитлеровских пособников не имеют срока давности, а блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму. Он также добавил, что по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы ВОВ против граждан СССР, будут вестись расследования.

Помимо этого, Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, возведенный на территории Гатчинского района Ленинградской области по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического обществ. На этом месте в годы ВОВ располагались лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.

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