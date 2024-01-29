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Bloomberg сообщило о намерении США возобновить санкции против Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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США намерены возобновить нефтяные санкции в отношении Венесуэлы в случае отказа от допуска до президентских выборов оппозиционерки Марии Корины Мачадо. Об этом 29 января сообщило агентство Bloomberg.

По словам двух американских чиновников, США не станут продлевать шестимесячную приостановку санкций, которая завершится в апреле, после того, как суд лишил Мачадо возможности баллотироваться.

Также США рассмотрят возможность принять дополнительные ограничения в отношении Венесуэлы.

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Ранее, 29 ноября, президент страны Николас Мадуро попросил президента США Джо Байдена полностью отменить все санкции и начать новую эру в двусторонних отношениях стран. По словам Мадуро, «вся Венесуэла согласна» с его предложением об отмене санкций и восстановлении отношений с США.

10 ноября Мадуро упомянул, что его страна ведет секретные переговоры с США, которыми руководит председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, которое не позволяет им поучаствовать в президентских выборах. Родригес ответил на это заявление и назвал слова Блинкена ложью и шантажом, подчеркнув, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.

До этого, 19 октября, источник в американском минфине рассказал, что США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов в 2024 году, достигнутое правительством Венесуэлы и оппозицией страны. Это может стать значительным шагом в сторону расширения взаимодействия двух стран по самым разным вопросам — от энергетики до миграции.

10 октября министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, терроризм и незаконные ограничительные меры».

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