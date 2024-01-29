Rheinmetal построит новый завод по производству боеприпасов
Немецкий оборонный концерн намеревается «в рекордно короткие сроки» построить новый завод по производству боеприпасов. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.
Он выразил несогласие с мнением министра обороны Германии Борис Писториус о том, что немецкая оборонная промышленность работает примерно так же, как и до начала спецоперации на Украине.
«Темп высокий: то, что раньше занимало десять лет, теперь делается за несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки строим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок», — сказал гендиректор в интервью Bild 28 января.
Паппергер подчеркнул, что в 2023 году концерн получил заказов от правительства на сумму более €10 млрд. Он предположил, что в этом году сумма увеличится до €15 млрд.
Ранее, 26 января, немецкий журнал Der Spiegel отметил, что в Германии средства специального оборонного фонда объемом €100 млрд будут исчерпаны к концу 2027 года. При этом с 2028 года, когда средства будут исчерпаны, правительству Германии всё равно нужно будет инвестировать миллиарды в оборону, согласно директиве НАТО, вкладывать в данную сферу 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) стран — участников блока.
В тот же день Писториус заявил, что хочет сделать страну «пригодной к войне». По его словам, Германии следует «очень ускорить темпы, чтобы быть готовой к худшему сценарию». Кроме того, министр заявил о временной нехватке ряда вооружений в связи с передачей их Украине, а также солдат.
До этого, 19 января, канцлер Германии Олаф Шольц выступил за развитие военной промышленности страны. По его словам, Германии нужны сильная оборонная экономика, а также сильный бундесвер и сильный альянс НАТО, чтобы можно было «гарантировать, что мир и безопасность поддерживаются в Европе».