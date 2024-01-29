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Rheinmetal построит новый завод по производству боеприпасов

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Немецкий оборонный концерн намеревается «в рекордно короткие сроки» построить новый завод по производству боеприпасов. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.

Он выразил несогласие с мнением министра обороны Германии Борис Писториус о том, что немецкая оборонная промышленность работает примерно так же, как и до начала спецоперации на Украине.

«Темп высокий: то, что раньше занимало десять лет, теперь делается за несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки строим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок», — сказал гендиректор в интервью Bild 28 января.

Паппергер подчеркнул, что в 2023 году концерн получил заказов от правительства на сумму более €10 млрд. Он предположил, что в этом году сумма увеличится до €15 млрд.

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Ранее, 26 января, немецкий журнал Der Spiegel отметил, что в Германии средства специального оборонного фонда объемом €100 млрд будут исчерпаны к концу 2027 года. При этом с 2028 года, когда средства будут исчерпаны, правительству Германии всё равно нужно будет инвестировать миллиарды в оборону, согласно директиве НАТО, вкладывать в данную сферу 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) стран — участников блока.

В тот же день Писториус заявил, что хочет сделать страну «пригодной к войне». По его словам, Германии следует «очень ускорить темпы, чтобы быть готовой к худшему сценарию». Кроме того, министр заявил о временной нехватке ряда вооружений в связи с передачей их Украине, а также солдат.

До этого, 19 января, канцлер Германии Олаф Шольц выступил за развитие военной промышленности страны. По его словам, Германии нужны сильная оборонная экономика, а также сильный бундесвер и сильный альянс НАТО, чтобы можно было «гарантировать, что мир и безопасность поддерживаются в Европе».

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