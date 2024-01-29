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CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Главное

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года из-за допинга
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил из-за употребления триметазидина. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года. О том, к чему может привести это решение и как на него отреагировали в России, читайте в материале «Известий».

Дисквалификация Камилы Валиевой

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном CAS, Валиева не смогла доказать, что у нее не было намерения принимать допинг и она не нарушала правила умышленно. В связи с этим было принято решение дисквалифицировать спортсменку на четыре года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. При этом аннулируются все результаты фигуристки с этого момента с лишением всех титулов, медалей, наград, призов, а также прибыли с выступлений. Конкретные последствия дисквалификации для Валиевой должны определить организаторы соревнований.

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В публикации также отмечается, что CAS не рассматривал результаты командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года, ответственность за это ляжет на Международный союз конькобежцев (ISU). Таким образом, он может лишить сборную России по фигурному катанию золотых медалей за выступления в Пекине. Как сообщает «Спорт-Экспресс», соответствующее заседание ISU пройдет 7 февраля в онлайн-формате.

Стороны имеют право оспорить решение о дисквалификации в течение 30 дней, однако основания для этого ограниченны. Так, чтобы подать апелляцию, представителям Валиевой потребуется указать на процессуальные нарушения со стороны CAS.

Валиеву обвинили в употреблении запрещенных препаратов во время зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Один из тестов, проведенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), показал, что в крови фигуристки присутствует вещество триметазидин. Ее временно отстранили от соревнований, но это решение было оспорено, и спортсменка вернулась к выступлениям.

Слушания по делу Валиевой продолжались до ноября 2023 года. Изначально CAS допускал, что триметазидин мог попасть в организм спортсменки случайно. Этот препарат принимал дедушка фигуристки, который возил ее на тренировки, а к положительным результатам теста могло привести употребление жидкости из общей посуды.

В январе 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) постановило, что Валиева нарушила антидопинговые правила не по своей вине и в качестве санкции аннулировало ее результаты на чемпионате страны 2022 года. Однако WADA и ISU подали апелляции по этому делу. Тогда в суде пообещали вынести арбитражное решение до января 2024 года.

Дисквалификация Камилы Валиевой — реакция спортсменов и официальных лиц

Дисквалификация Валиевой вызвала острую реакцию среди российских спортсменов и официальных лиц. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение CAS политизированным и заявил, что Москва с ним не согласна. Он указал, что интересы спортсменов необходимо защищать до конца и если существуют механизмы апелляции, их нужно задействовать.

Как отметила в беседе с «Известиями» и «Спорт-Экспрессом» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, ненависть Запада к России перешла на Валиеву. Она добавила, что спортсменка «сильная, настоящая, хорошая девочка», для которой найдется работа в родной стране.

Ситуацию также прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. В разговоре с «Известиями» и «Спорт-Экспрессом» она рассказала, что решение CAS было абсолютно ожидаемо.

При этом, отвечая на вопрос о том, сможет ли Валиева вернуться к международным соревнованиям, Роднина заявила, что всё будет зависеть от нее самой, однако любой спортсмен, желающий доказать свою позицию, «наверное, будет стремиться это сделать». Депутат добавила, что в вопросе лишения российской сборной по фигурному катанию медалей за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 можно иметь разные мнения, но имеет значение только итоговый результат.

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Министр спорта России Олег Матыцин призвал ISU к объективности и непредвзятости в вопросе распределения медалей после дисквалификации Валиевой. Он подчеркнул, что международные организации обязаны ставить во главу угла защиту спортсменов и никто из их подопечных не должен страдать в угоду чьим-то политическим интересам. Глава Минспорта добавил, что РФ всегда придерживалась нулевой терпимости к допингу и это не раз подтверждалось решениями ЮНЕСКО.

В свою очередь, пресс-атташе Федерации фигурного катания РФ Ольга Ермолина сообщила «Известиям», что федерация не участвует в деле Валиевой, поэтому не имеет права давать какие-либо официальные комментарии по текущей ситуации. Однако решение CAS будет проанализировано, а компетентные органы предпримут необходимые действия.

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