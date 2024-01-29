Матыцин призвал ISU к объективности после решения CAS по Валиевой

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал Международный союз конькобежцев (ISU) объективно решить вопрос с распределением медалей после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он заявил 29 января.

«Подробности решения Спортивного арбитражного суда (CAS) должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения. Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр 2022 года примет ISU, призываем его быть независимым и непредвзятым», — приводит его слова Telegram-канал Минспорта.

Матыцин заявил, что ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду чьих-то политических интересов, а международные инстанции должны ставить во главу угла защиту спортсменов.

«Мы всегда придерживались и придерживаемся нулевой терпимости к допингу и делаем всё необходимое для эффективной антидопинговой деятельности в России — это не раз подтверждено решениями конвенции ЮНЕСКО», — добавил глава ведомства.

Ранее в этот день Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали на четыре года. Комиссия CAS не нашла оснований снижать срок дисквалификации и пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпиады в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено, и она смогла выступать на соревнованиях.

В ходе первых слушаний CAS допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

В начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на предолимпийском чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось. Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе Валиеву также поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины.