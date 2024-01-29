Стало известно меню участников Высшего госсовета России и Белоруссии

Морские гребешки с цветной капустой и грибная солянка с картофельными пончиками вошли в меню рабочего обеда, который был предложен участникам заседания Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге в понедельник, 29 января. Фото меню публикуют «Известия».

Среди блюд также были маринованная в бруснике со сметаной форель, угольная треска с пюре из зеленого горошка и антрекот из говядины с овощами гриль. На десерт участникам мероприятия были предложены шербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.

Кроме того, участники могли попробовать российские вина, среди которых «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2021 года и «Усадьба Дивноморское. Сира» урожая 2020 года.

Рабочий обед проходил в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге после заседания.

Ранее в этот день президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы. Также были подписаны декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, постановление о стратегии научно-технического развития до 2035 года, резолюция о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры и другие важные документы.

Ко всему прочему лидеры государств подписали постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

В ходе встречи глава Белоруссии Лукашенко заявил, что рост оборота товаров и услуг Белоруссии и России в 2023 году может составить $54 млрд. Владимир Путин также указал, что отношения Москвы и Минска развиваются очень энергично, товарооборот составил $42 млрд и продолжает расти. По его словам, Россия проинвестировала в экономику Белоруссии $4 млрд и эта работа идет в двустороннем режиме.