Миру Миранчук: как Алексей становится важным игроком для «Аталанты»

Похвала от Александра Мостового и итальянской прессы. Мяч в ворота «Удинезе» и доверие страшного и ужасного Гасперини. Российский полузащитник Алексей Миранчук в свой четвертый сезон в Италии наконец-то становится важным футболистом для «Аталанты» и начал приносить пользу своему клубу результативными действиями. «Известия» оценивают его перспективы в нынешнем клубе, с которым у 28-летнего полузащитника контракт до конца сезона-2024/25.

Наиграл на 7,0

После ярких матчей декабря и января случилось немыслимое за последнее время событие: 15 января Алексей Миранчук остался в запасе на игру с «Фрозиноне». Да, на замену российский полузащитник вышел, получив достойный получасовой отрезок. Но случилось это уже при счете 3:0, поэтому решение Джан Пьеро Гасперини не позволяло сделать какие-то выводы. Только об экономии сил говорить не приходилось, так как матч «Аталанты» с «Интером» перенесли из-за участия миланцев в Суперкубке Италии, и бергамаски получили почти двухнедельную паузу.

Когда же она закончилась, выяснилось, что в статусе Миранчука ничего не поменялось. На игру с «Удинезе» наш легионер был включен в стартовый состав, где, правда, отсутствовал самый эффективный атакующий игрок «Аталанты» последнего времени Тен Копмайнерс. Как признался Гасперини, голландец получил на тренировке повреждение, которые случаются раз в тысячу лет. Что не отменяет слухов о планах «Ювентуса» заплатить за Копмайнерса €40 млн и готовности «Ньюкасла» повторить это предложение, а также альтернативные сообщения из Англии, где главный тренер МЮ Эрик тен Хаг видит в соотечественнике идеальную замену для стареющего Каземиро.

Впрочем, всё это не имело прямого отношения к субботней игре (27 января), в которой «Аталанта» второй матч подряд вышла с мощным Джанлукой Скамаккой на острие и поддерживающими его инсайдами в лице Шарля Де Кетеларе и Миранчука. Сочетание получилось непривычным, однако уровень взаимодействий в передней линии хозяев был приличным. Так, российский футболист в первом тайме отметился несколькими опасными подачами в штрафную, вывел на опасный удар Скамакку и заработал несколько штрафных, «посадив» одного из оппонентов на желтую карточку.

При этом Миранчук и сам старался оказываться на острие. Возможно, кому-то попытка замкнуть фланговую подачу Руджери показалась нетипичной для Алексея, однако ближе к перерыву он точно так же вылетел под передачу Де Кетеларе и в касание переправил мяч в сетку. Есть третий — и самый важный гол Миранчука в сезоне! «Салернитану» он добивал, отличившись при счете 3:1. В Кубке против «Сассуоло» довел дело до 3:0. А тут отличился первым в очень непросто складывающемся матче и заставил болельщиков несколько раз проскандировать свою фамилию. Вскоре «Аталанта» забила и второй гол, а во втором тайме стала действовать по счету.

Правда, совсем спокойно не получилось, и «зебры» какое-то время напрягали хозяев. Но недолго. «Аталанта» игру успокоила, а потом — после выхода Марио Пашалича вместо Скамакки — перешла на легкую линию атаки. Миранчук незадолго до этих перестановок вполне мог забить нетипичный для себя гол, но вратарь удинцев успел «сложиться» и справился с ударом россиянина головой. С голевым дублем получился бы замечательный вечер, но и с одним голом и качественной игрой Миранчук снова заслужил высокие оценки и аплодисменты в момент замены. Лучшим игроком матча все три спортивные издания Италии признали автора двух голевых передач бельгийца Де Кетелара, получившего 7,5. Россиянину же все СМИ поставили высокую оценку — 7,0.

— Могу только похвалить Миранчука, — сказал «Известиям» экс-капитан сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой. — После сильного сезона в «Торино» он вернулся в «Аталанту» с надеждами на игровое время, но Гасперини доверял другим футболистам. Леша не ныл, не устраивал скандалы через СМИ, а продолжал много работать и ждать своего шанса. Когда он ему представился, то Миранчук реализовал его сполна. Сейчас российский полузащитник — один из лучших в составе «Аталанты» наряду с Де Кетеларе. Надеюсь, что тренер продолжит доверять Алексею после возвращения Лукмана с Кубка Африки.

Стабильность и вовлеченность

Прошлый сезон Миранчук провел в «Торино», где смог перезагрузить карьеру. В 29 матчах серии А-2022/23 Алексей забил четыре гола и отдал семь голевых передач.

Однако после возвращения в Бергамо он снова без каких-либо объяснений попал в немилость Гасперини. Летом ходили разговоры о переезде в другой клуб, но трансфер так и не состоялся.

В итоге мы получили привычную картину — первые три месяца сезона-2023/24 Миранчук обреченно сидел на скамейке запасных, изредка получая шансы после 80-й минуты.

Правда, ближе к концу года полузащитник ярко сверкнул в матчах с «Миланом», «Ракувом» и «Салернитаной», набив за 102 минуты неплохую статистику — гол и две результативные передачи. В этом году Алексей забил «Сассуоло» (3:1), отдал голевой пас в матче с «Ромой» (1:1), классно сыграл с «Миланом» (2:1) на Кубок и помог коллективу Гасперини обыграть «Удинезе» (2:0)

При активном участии Миранчука «Аталанта» зимой хороша на всех фронтах. Вышла в полуфинал Кубка Италии, а в серии А сражается за место в лигочемпионской четверке. Как минимум до воскресного матча «Фиорентины» бергамаски в таблице как раз четвертые. Так что изменилось в Миранчуке, что итальянский тренер наконец-то поверил в талант россиянина?

— В первую очередь он обрел стабильность, — ответил «Известиям» один из самых авторитетных и уважаемых спортивных журналистов Бергамо Эудженио Соррентино. — До этого он всегда виделся в «Аталанте» игроком эпизода, а вот во многих последних матчах Алексей приятно удивил плотной вовлеченностью. Ну а его левая нога всегда была мощным оружием: я с самого первого момента появления Миранчука в «Аталанте» считал и считаю его одним из самых техничных игроков в команде. Своими последними матчами Миранчук доказал, что приносит много пользы «Аталанте». На него есть спрос, но Гасперини вполне может решить, что футболист ему необходим как минимум до конца сезона, ведь «Аталанта» выступает сразу в трех турнирах — серия А, Кубок Италии и Лига Европы. Матчей впереди много, график напряженный. А летом тренерский штаб уже сделает выбор — попытаться продать полузащитника или предложить новый контракт.

По информации сайта Capology, полузащитник зарабатывает в Италии около €2,8 млн. Для клуба серии А, ведущего борьбу за еврокубки, это солидная зарплата, но, например, в «Ювентусе» столько же зарабатывает резервный голкипер Маттиа Перин (16-е место в клубе). В «Аталанте» же Миранчук — пятый по доходам.